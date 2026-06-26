Detienen a dos personas vinculadas con secuestro y homicidio de joven de 17 años ocurrido en Putaendo

En el marco de una investigación por una denuncia por presunta desgracia de un joven de 17 años, personal de Carabineros detuvo a dos personas vinculadas a un secuestro con homicidio ocurrido en la comuna de Putaendo, en la Región de Valparaíso.

Efectivos de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso realizaron las diligencias por encargo de la Fiscalía de San Felipe, luego de que se denunciara la desaparición del joven identificado con las iniciales A.M.H, desde el pasado 23 de junio.

Las primeras diligencias, realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de San Felipe, lograron establecer que la víctima fue obligada a subir a un vehículo mientras se dirigía a su domicilio.

El teniente Fabián Lagos, SEBV de Carabineros, señaló que “en virtud a las diligencias en terreno, se logró la vinculación directa de dos sujetos mayores de edad, quienes mantienen un vínculo familiar directo (padre e hijo), quienes fueron vinculados al secuestro con homicidio de la víctima”.

Los detenidos son adultos de 24 y 55 años, quienes pasarán a control de detención durante este viernes.

A su vez, el fiscal ECOH de Valparaíso, Benjamín Santibáñez, detalló que la investigación comenzó el 23 de junio por el secuestro de un joven de 17 años en la comuna de Santa María.

“Personal policial logró establecer la placa patente del vehículo en el cual habrían subido a esta persona. Posteriormente, continúan realizando diligencias y reciben información desde la Municipalidad de Puteando, donde acompañan imágenes del mismo vehículo que habría ido al sector de Alicahue (La Ligua)”, donde habrían dejado un cuerpo calcinado, agregó el persecutor.

Así, esta mañana lograron ubicar la camioneta en la comuna de San Felipe, donde iban dos personas adultas, a las que se les explicó la situación. Sin embargo, uno de los detenidos, al llegar a la unidad policial quiso confesar los hechos.

“El padre voluntariamente, concurre con personal del SEVB y la SIP San Felipe, hasta el lugar que nos indicó, donde se encontró un cuerpo calcinado y se llamó a Labocar y OS-9 de Carabineros”, señaló el fiscal Santibáñez.

Con todo, aún no se ha podido corroborar que el cuerpo corresponda a la persona secuestrada y se están a la espera de los resultados de los análisis científicos para corroborar la identidad de los restos.