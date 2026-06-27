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    Red Movilidad informa desvíos de buses para este sábado, domingo y lunes en la RM

    Las modificaciones afectarán a distintos recorridos durante el sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, debido a actividades en comunas como Santiago, Maipú, La Florida, Conchalí y Huechuraba.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Red Movilidad informa desvíos de buses para este sábado, domingo y lunes en la RM Javier Salvo/Aton Chile

    Red Movilidad informó una serie de desvíos en recorridos de buses para este sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, debido a distintas actividades que afectarán el tránsito habitual en calles y avenidas de la Región Metropolitana.

    Según detalló el sistema de transporte público, las modificaciones buscan facilitar la operación de los servicios ante cortes o restricciones de tránsito programadas durante el fin de semana y el feriado por la conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo.

    Para este sábado, la principal afectación se concentrará en la comuna de Santiago, debido al desarrollo de la XXVI Marcha del Orgullo. Por esta actividad, diversos recorridos tendrán desvíos o retornos anticipados en sectores como Alameda, Manuel Rodríguez, Santa Isabel, Santo Domingo, San Martín, Vicuña Mackenna, Providencia, Recoleta y otras vías del centro de la capital.

    Red Movilidad informa desvíos de buses para este sábado, domingo y lunes en la RM JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Desvíos contemplados

    Entre los servicios considerados se encuentran recorridos como: I09, 125, 303, 315e, 307, 314, 385, 223, 419, 423, 106, 401, 405, 421, 513, 505, 517, 509, 516, 519, 424, 115, 406, 407, 426, entre otros.

    Además, durante la misma jornada se contemplan desvíos por el Beneficio Agustina Alarcón Sánchez, en la comuna de Maipú, lo que afectará al servicio I12. También habrá modificaciones por un pasacalle en la Villa O’Higgins, en La Florida, con cambios en recorridos como E13, E15c, 325, 204, 224 y 244.

    Para el domingo 28 de junio, Red Movilidad informó desvíos por la Procesión del Sagrado Corazón de Jesús, en la comuna de Santiago. En este caso, las modificaciones afectarán a servicios como 119, 121, J10, 505, J03, 402, 201, 201e, 301 y 306.

    Red Movilidad informa desvíos de buses para este sábado, domingo y lunes en la RM

    En tanto, para el lunes 29 de junio, los cambios estarán asociados al Día del Bombero Voluntario de Chile, con actividades en las comunas de Conchalí y Huechuraba. Por ello, los servicios B16 y B36 tendrán modificaciones en sus trazados habituales.

    Desde Red Movilidad llamaron a las usuarias y usuarios a planificar sus viajes con anticipación y considerar estas modificaciones antes de desplazarse por la ciudad.

    Más sobre:REDTransporteDía del OrgulloMovilidadConectividadTransporte Público

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