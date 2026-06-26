Con termómetros marcando 0°C y aviso de marejadas: Meteorología entrega pronóstico para este fin de semana largo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó sobre el pronóstico para el último fin de semana de junio, donde adelantaron que, lejos de dar una tregua, los días de descanso mantendrán la tónica de cielos despejados, pero con un descenso térmico aún más pronunciado de madrugada en la Región Metropolitana.

Según indicaron desde la entidad, se espera que la mínima del día sábado llegue a los 2°C y tenga una máxima de 15°C, mientras que para el domingo se espera un día despejado, pero que tendrá temperatura mínima que caerá hasta los 0°C, mientras que por la tarde la máxima ascenderá levemente hasta los 17°C.

Por su parte, en la zona sur del país, la DMC señaló que el sistema frontal que aterrizó debería disminuir durante la mañana de este viernes 26 de junio entre las regiones de Ñuble y Los Ríos. Sin embargo, en la Región de La Araucanía persistirán hasta el mediodía, mientras que en la Región de Los Ríos desaparecerán a la hora del almuerzo.

Posteriormente, un área de inestabilidad atmosférica aterrizará en la zona austral del país, cuyas lluvias se dejarían caer entre la madrugada y la mañana del sábado 27 de junio, principalmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Precipitaciones aisladas se esperan en la Región del Biobío durante el período de tiempo mencionado.

Si bien en la RM caerán las temperaturas, también se espera que para sectores de la zona centro-sur de Chile los termómetros desciendan hasta los -7 °C en Lonquimay, Melipeuco y Malalcahuello en la Región de La Araucanía.

Para el valle y la precordillera de las regiones de La Araucanía y Los Ríos se pronostican cifras entre -3 y -1 °C. Asimismo, para las comunas precordilleranas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Asimismo, desde la Dirección Meteorológica de la Armada de Chile (Directemar) emitieron una alerta por marejadas desde Arica hasta el Golfo de Penas, incluido el Archipiélago de Juan Fernández, que estará vigente desde el 26 al 30 de junio.