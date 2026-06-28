SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez
    Dedvi Missene

    Si se trata de ganar -el ejercicio vale en tiempos de Mundial- el gobierno logró esta semana dos victorias. La primera fue la aprobación en el Senado de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, piedra angular de su apuesta legislativa y clave para lo que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha denominado como la “batalla cultural”. La segunda fue la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ha complicado a la oposición.

    El asunto es que en política puedes ganar perdiendo y ambas victorias de La Moneda dejaron secuelas que aún es temprano calibrar.

    La megarreforma se aprobó con los votos justos: 26 senadores dieron luz verde a la idea de legislar. Todos oficialistas o independientes afines. Ningún voto opositor se sumó a la iniciativa y sólo Pedro Araya (PPD) se abstuvo. Por ello, la oposición quedó con la sensación de que se les “pasó máquina”. El gobierno les enrostra, eso sí, nula intención de negociar. El resultado -magro para todos- es que se polarizó una vez más el ambiente político.

    En el caso de la acusación a Grau las tensiones fueron internas y no menores. Impulsada por diputados del Partido Republicano y Libertarios, la votación del libelo reactivó el debate de la “derechita cobarde” que le enrostran ellos mismos a Chile Vamos. Los desencuentros llegaron a la mismísima Moneda, donde el ministro del Interior, Claudio Alvarado, recomendó a los líderes oficialistas aprender a procesar sus diferencias.

    Todo indica -además- que el Senado no aprobará el próximo martes el juicio político al exjefe del equipo económico de Boric. El sabor de una derrota autoinflingida ya ronda en el oficialismo.

    La muerte de un menor San Bernardo durante un portonazo -el niño de 12 años quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por kilómetro- indigna y recuerda que la batalla a la delincuencia debe concentrar los mejores esfuerzos de las autoridades.

    La región estuvo movida esta semana que termina. No sólo por la tragedia que ha significado el doble terremoto que sacudió a Venezuela, donde aún cuentan a sus muertos, sino que también por el giro a la derecha en Colombia y Perú al ratificarse las victorias de Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori. Buena semana para todos.

    Más sobre:Nicolás GrauJorge QuirozPartido RepublicanoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Los negocios de Asmar

    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo

    Paula Benavides: “El CFA tiene un rol técnico y no tiene funciones de auditoría, ni califica responsabilidades políticas”

    Gonzalo Feito sale al frente

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Red Movilidad informa desvíos de buses para este sábado, domingo y lunes en la RM

    Red Movilidad informa desvíos de buses para este sábado, domingo y lunes en la RM

    3.
    Temblor hoy, sábado 27 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gonzalo Feito sale al frente

    El regreso del estigma que la comunidad haitiana había olvidado

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor
    Negocios

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Los negocios de Asmar

    Coexca-AASA: Los protagonistas de la fusión que concentra el mercado de la carne de cerdo

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    El mejor partido del Mundial: Austria y Argelia reparten puntos en la agonía y avanzan a dieciseisavos de final del Mundial
    El Deportivo

    El mejor partido del Mundial: Austria y Argelia reparten puntos en la agonía y avanzan a dieciseisavos de final del Mundial

    Argentina vence cómodamente a Jordania y Messi sigue acrecentando su historia goleadora en Mundiales

    Zoom a los hijos de exmundialistas que disputan la Copa del Mundo

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Un veterano de tres guerras: Guillermo Parvex y la historia olvidada que revivió gracias a un cuaderno borroso

    Abelardo de la Espriella: ¿Puede convertirse el presidente electo de Colombia en el nuevo Bukele?
    Mundo

    Abelardo de la Espriella: ¿Puede convertirse el presidente electo de Colombia en el nuevo Bukele?

    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    Perú: Roberto Sánchez lidera marcha “en defensa del voto” en el centro de Lima

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención