Lo que tienes que saber: Domingo 28 de junio

Si se trata de ganar -el ejercicio vale en tiempos de Mundial- el gobierno logró esta semana dos victorias. La primera fue la aprobación en el Senado de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, piedra angular de su apuesta legislativa y clave para lo que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha denominado como la “batalla cultural”. La segunda fue la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que ha complicado a la oposición.

El asunto es que en política puedes ganar perdiendo y ambas victorias de La Moneda dejaron secuelas que aún es temprano calibrar.

La megarreforma se aprobó con los votos justos: 26 senadores dieron luz verde a la idea de legislar. Todos oficialistas o independientes afines. Ningún voto opositor se sumó a la iniciativa y sólo Pedro Araya (PPD) se abstuvo. Por ello, la oposición quedó con la sensación de que se les “pasó máquina”. El gobierno les enrostra, eso sí, nula intención de negociar. El resultado -magro para todos- es que se polarizó una vez más el ambiente político.

En el caso de la acusación a Grau las tensiones fueron internas y no menores. Impulsada por diputados del Partido Republicano y Libertarios, la votación del libelo reactivó el debate de la “derechita cobarde” que le enrostran ellos mismos a Chile Vamos. Los desencuentros llegaron a la mismísima Moneda, donde el ministro del Interior, Claudio Alvarado, recomendó a los líderes oficialistas aprender a procesar sus diferencias.

Todo indica -además- que el Senado no aprobará el próximo martes el juicio político al exjefe del equipo económico de Boric. El sabor de una derrota autoinflingida ya ronda en el oficialismo.

La muerte de un menor San Bernardo durante un portonazo -el niño de 12 años quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por kilómetro- indigna y recuerda que la batalla a la delincuencia debe concentrar los mejores esfuerzos de las autoridades.

La región estuvo movida esta semana que termina. No sólo por la tragedia que ha significado el doble terremoto que sacudió a Venezuela, donde aún cuentan a sus muertos, sino que también por el giro a la derecha en Colombia y Perú al ratificarse las victorias de Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori. Buena semana para todos.