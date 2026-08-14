Paso fronterizo Los Libertadores lleva más de un mes cerrado por las condiciones climáticas

Las condiciones climáticas no dan tregua en el sector cordillerano. Los fuertes vientos y nieve han derivado en medidas de contingencia y cierres de caminos. Esa última situación es la que se mantiene hace más de un mes en el paso fronterizo Los Libertadores.

Inaugurado en 1980, el camino que conecta la Región de Valparaíso en Chile con la Provincia de Mendoza en Argentina, está registrando el cierre más prolongado de su historia, sumando 32 días este viernes.

El martes la plataforma Trasporte Informa anunció que el paso fronterizo “se mantendrá cerrado hasta el domingo o lunes 17 de agosto, fecha en que se evaluará la viabilidad de apertura, dependiendo de las condiciones meteorológicas de la alta montaña y el pronóstico del tiempo para esa semana”.

Según los últimos reportes de las autoridades, más de 1.550 camiones se encuentran varados en el territorio argentino a la espera de la reapertura del camino.

La situación ha generado especial preocupación en el ámbito económico, considerando que el prolongado cierre se da a un mes de Fiestas Patrias, y Argentina suele exportar grandes cantidades de carne en este periodo.

A inicios de la semana, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que equipos de ambos países están evaluando constantemente las condiciones del paso fronterizo.

En ese sentido, aseguró que, si bien en estos días se logró llegar hasta el túnel internacional, las condiciones no permitieron garantizar un tránsito seguro por la ruta al complejo Cristo Redentor.

En cuanto a las condiciones climáticas, el pronóstico indica que en el sector se alcanzarán los -5° y se registrará nieve hasta el lunes, además de fuertes ráfagas de viento.

Cabe recordar que el complejo ha enfrentado cierres prolongados por grandes nevadas en otras ocasiones, como la avalancha de 1984 que sepultó parte del control fronterizo y dejó víctimas fatales, donde el paso quedó 16 días sin tránsito.

Sin embargo, durante el invierno de 2023 se registraron más días de cierre. En esa oportunidad el camino se mantuvo cerrado por 26 días, con una ventana de dos días de paso.

De esa forma, el cierre que se ha registrado desde julio de este año, se anota como el más prolongado desde que fue inaugurado el paso fronterizo.