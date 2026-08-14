Director de Gendarmería destaca traslado de reos a cárcel de Talca y afirma que “esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad”

Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, destacó el traslado de reos de Santiago a la cárcel de Talca, La Laguna, en la denominada, operación Cancerbero, señalando que “la infraestructura, el equipamiento, la tecnología que tiene esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad”.

A través de un video publicado en redes sociales es que el director de Gendarmería destacó que el poblamiento del recinto penal inició en abril de 2025 y “hoy comienza a recibir población penal de la propia Región del Maule, para descomprimir establecimientos que se encuentran con sobrepoblación y en un muy mal estado de infraestructura, y que también nos permitirá descomprimir otros centros penitenciarios de distintas regiones del país”.

Cabe recordar que el Presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Seguridad, Interior y Justicia se trasladaron hasta Talca para supervisar el operativo.

“Hemos estado tanto en la cárcel CCP de Talca, unidad antigua, viendo la extracción de la población penal imputada que durante esta tarde ha proseguido incrementando la población de este recinto en La Laguna, resaltándose el tremendo esfuerzo del personal de gendarmería, su valor, su valentía, un nivel altísimo de coordinación profesional que es destacable y que agradecemos”, añadió Pérez.

El director de Gendarmería finalmente destacó que se está poniendo un énfasis en la población de alto compromiso delictual, y que “la infraestructura, el equipamiento, la tecnología que tiene esta unidad permitirá elevar el estándar de seguridad y brindar las prestaciones para satisfacer la expectativa que tiene la comunidad en materia policial y penitenciaria de cara a los actuales y futuros desafíos”.