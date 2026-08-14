Kast en firma de convenio para agilizar listas de espera: “En algún momento no se utilizaron bien los recursos”

El Presidente de la Republica, José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, firma convenio entre el Ministerio de Salud, Fonasa y Caja de los Andes para atender a pacientes en lista de espera. Foto: Diego Martin /Aton Chile.

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la firma de un convenio público-privado entre el Ministerio de Salud, Fonasa y Caja Los Andes, como parte del Plan Enlace, orientado a disminuir los periodos de espera para intervenciones y consultas de especialidad no incluidas en las Garantías Explícitas en Salud (GES).

En la actividad estuvo acompañado de la ministra de Salud, May Chomali; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el subsecretario de Redes Sociales, Julio Montt; el director de Fonasa, César Oyarzo, y el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala.

En su intervención, el jefe de Estado destacó que “la agenda de los chilenos siempre menciona el temas de la seguridad y el tema de la salud, porque la salud no afecta solamente a una persona, afecta a una familia, afecta al entorno de la persona que tiene alguna enfermedad”.

“Y hemos ido avanzando en lo público-privado, que es algo que estaba algo olvidado. Algunos ponían el acento solamente en lo público, otros solamente en lo privado, y nada mejor que unir los dos mundos y lograr que la persona de nuevo esté en el centro”, dijo.

El Presidente, además, deslizó una crítica a gestiones anteriores por la manera en que se administraron los recursos en salud y el efecto que, a su juicio, tuvo en engrosas las listas de espera.

“Tenemos cifras que son bastante dramáticas en nuestro país, porque por distintos motivos, puede ser la pandemia, puede ser el temor de salir a la calle y no acudir al médico, porque en algún momento no se utilizaron bien los recursos, no se gestionó bien algo. Por alguna razón, hoy día tenemos una lista de espera enorme, cercana a los 3 millones de personas que están esperando que alguien los vea”, remarcó.

Sobre el Plan Enlace, señaló que “se va liberando también espacio en la red pública, que nuestros servidores públicos muchas veces ven con angustia que no son capaces de atender como corresponde a cada persona y tienen poco tiempo”.

Cómo funcionará el convenio para pacientes de Caja Los Andes

Según detallaron las autoridades, a partir del 1 de septiembre -y en una primera fase de la alianza-, 50 mil casos en espera por consultas de nueva especialidad No Ges de afiliados a Fonasa (grupos B, C y D) y a la Caja de Compensación Los Andes podrán acceder a atención en prestadores de salud en convenio.

Así, y en la etapa inicial de la alianza, las prestaciones se concentrarán en 4 especialidades médicas: Otorrinolaringología, Obstetricia, Oftalmología y Traumatología, enfocados así a resolver problemas de salud de alta frecuencia en esas áreas.

Estos 50 mil casos tendrán copago cero en el prestador de salud, sin importar el tramo de Fonasa al que pertenezcan. Además, el compromiso es que la Caja de Compensación Los Andes dará atención integral a este grupo, considerando así consulta, realización de exámenes y entrega de medicamentos/órtesis/lentes en los casos que corresponda, excluyendo procedimientos e intervenciones quirúrgicas.

En esta etapa inicial de dos meses se estima que se realizarán aproximadamente 150 mil prestaciones, las que tendrán un valor de $3.900 millones. De ese total, Fonasa financiará $1.500 millones, mientras que el resto será asumido con la caja de compensación.