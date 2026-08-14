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    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”

    Según sostuvo el ministro de Seguridad, "una cosa es tener el edificio, pero otra cosa es qué es lo que pasa dentro del edificio”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    Durante la mañana de este viernes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó el “cambio de mano” en materia de seguridad a la vez que apuntó “en el gobierno anterior, el Repas fue prácticamente destruido por los propios internos, por un relajo de las normas”.

    En conversación con Radio Infinita es que el ministro señaló que se busca que las cárceles sean “más que un cambio de domicilio” y que “el cumplimiento de pena sea un cumplimiento de pena y no que desde la cárcel manden a la calle, como históricamente hay casos que han pasado y los hemos visto”.

    “Tenemos que ir reduciendo las encomiendas, reduciendo una serie de beneficios y de relajos que hay al interior de las cárceles, poco a poco, con mayor disciplina, pero eso requiere de mucho apoyo, de más medios para Gendarmería de Chile”, añadió.

    Es así como el ministro sostuvo que “en el gobierno anterior, el Repas (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad) fue prácticamente destruido por los propios internos, por un relajo de las normas, ahí se fueron varios gendarmes que no eran capaces de hacer cumplir las normas penitenciarias. Por eso, una cosa es tener el edificio, pero otra cosa es qué es lo que pasa dentro del edificio”.

    “Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, ya estamos llegando a cinco centros de máxima seguridad, pero nos estamos asegurando de que funcione”, agregó, enfatizando que “aquí la exigencia es enorme para los funcionarios de gendarmería de no relajar la disciplina”.

    Es así como apuntó que “lo diferente, lo que simboliza lo de ayer, es ese cambio de mano, esa actitud”

    Construcción de cárceles

    Según detalló en la ocasión el ministro, Chile actualmente enfrenta una sobrepoblación penitenciaria de 150%, con 65 mil personas privadas de liberad frente a una capacidad aproximada de 40 mil plazas.

    Es así como planteó la necesidad de acelerar y abaratar la construcción de cárceles, apuntando que los mecanismos tracciónales implican largos plazos para su construcción.

    “Quizás en el futuro haya cambios en eso, pero una cárcel como esta toma más de 10 años”, mencionó, añadiendo que “son, lamentablemente, políticas que toman muchísimo tiempo, y es así como hoy día tenemos una crisis penitenciaria con un 150% sobrepoblación”

    Es así como apuntó que se debe “acelerar la construcción de cárceles, que los mecanismos tradicionales que son muy buenos, que las concesiones funcionan, pero se demoran muchísimo entre que se piensa una idea y se concreta la construcción de una cárcel para pasar una década”.

    “Estamos analizando también algunos planes alternativos para una construcción acelerada de recintos transitorios, temporales, pero para poder desatochar, bajar la densidad de cárceles que hoy día están totalmente colapsadas”, agregó.

    Críticas por operación Cancerbero

    Arrau además abordó las críticas que se realizaron a la operación Cancerbero, apuntando que “estimábamos necesario que fuera algo de conocimiento público, no solamente por el resto de la población, sino que por los delincuentes, para que entiendan que esto va a ir cambiando”.

    En la ocasión además abordó los cuestionamientos, de que estaría siguiendo una estrategia similar a El Salvador.

    “Nosotros hemos mirado muchos modelos. Lo que estamos presentando, desde el punto de vista constitucional, se inspira bastante más en la experiencia italiana del régimen penitenciario, que queremos instaurar un régimen mucho más duro, pero necesitamos una habilitación constitucional”, señaló Arrau.

    Asimismo, respecto a lo que ocurre en El Salvador, Arrau detalló que “en un país que no se respetaban los derechos fundamentales de los vecinos, de los ciudadanos, hoy día hay seguridad y tranquilidad. Sin duda que hay cosas que observar ahí, pero nosotros estamos siguiendo el camino chileno en esto, que es muy diferente”.

    Seguridad en las calles

    En la ocasión, el ministro además abordó la situación de seguridad en las calles apuntando que “no sacamos nada con garantizar en la Constitución la libertad de tránsito, si la gente no puede salir de la casa porque tiene susto”.

    “Sin seguridad no hay libertad, no puedo salir de la casa. Sin seguridad el resto de los derechos fundamentales, los derechos humanos, son ficción. La seguridad y la defensa son los roles primarios del Estado para que el Estado exista, para que la Nación exista y para que la gente pueda desarrollarse”, añadió.

    Nuevo estado de excepción constitucional

    Finalmente, respecto al nuevo estado de excepción constitucional, el ministro señaló que se hará público este fin de semana o a más tardar durante el lunes,

    “Para el estado de excepción constitucional por la alteración a la seguridad pública, vamos a sacar habilitaciones legales constitucionales de varios otros estados de excepción, cuatro que ya existen, y los vamos a sumar en uno”, detalló.

    Según explicó, será menos potentes que los otros que existen pero “va a tener habilitaciones para hacer ciertas cosas que creemos que son herramientas potentísimas, intensas, temporales, por supuesto, acotadas a cierta superficie y con una rendición de cuenta para resolver temas de crimen organizado y terrorismo”.

    “Esta lucha del crimen organizado y terrorismo es la lucha de nuestros tiempos, quizás desde el punto de vista de política pública, que nadie se puede restar”, mencionó.

    Finalmente, ante los cuestionamientos de Evelyn Matthei sobre que ningún militar va aceptar el nuevo estado de excepción, Arrau sostuvo que, “todos los funcionarios públicos tenemos un deber de cumplir nuestras funciones, sobre todo los que son no deliberantes y que den obediencia al poder civil”.

    En tanto, respecto a la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, el ministro sostuvo que “es muy importante conservar la probidad, cautelar el buen uso de los recursos públicos, y yo siempre he sido muy cuidadoso en eso. Y entiendo que las razones van por ahí, pero no tengo más detalles del asunto”.

    Más sobre:CárcelesArrauSeguridad

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