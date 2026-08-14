Diego Schalper tras salida de Duco del gobierno: “El Presidente Kast tiene un estándar altísimo”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper abordó esta jornada en Radio Duna la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, y del subsecretario de la cartera, Andrés Otero, así como también la reforma constitucional del gobierno en seguridad.

Respecto al primer punto, y consultado sobre esta nueva salida del gobierno, en donde en cinco meses ya acumula tres ministros, dos subsecretarios y 34 seremis, Schalper manifestó que si bien “no es el ideal” ya que “nadie querría que en los equipos hayan cambios”, sí destacó que esto evidenciaba lo riguroso del gobierno.

“Por ejemplo, para la venta de la casa de Salvador Allende, o cuando me tocó a mí el tema de la Junaeb con el Ministro de Educación de la época, y yo siempre me hacía la pregunta, y de hecho lo dije públicamente, ¿qué tenía que pasar en el gobierno del Presidente Boric para que saliera un ministro? Porque la verdad que ocurrían cosas increíbles y sin embargo nunca, nunca ocurría nada", señaló.

En ese sentido, destacó, todas estas renuncias y salidas hablan de una mayor exigencia a las autoridades.

“Yo creo que el Presidente Kast tiene un estándar altísimo y por lo tanto no vacila ni un milímetro ante cualquier situación que pueda generar alguna controversia”, sentenció. “El Presidente entiende que los cargos de exclusiva confianza son esos, son cargos que están permanentemente sujetos a evaluación”.

“No cuentas con ciertos sectores para poder combatir el crimen organizado con toda la fuerza”

Por otra parte, y consultado sobre su opinión acerca del borrador de la reforma constitucional de seguridad en la que el gobierno se encuentra trabajando, Schalper manifestó que espera ver finalmente cómo ingresará al Congreso antes de hacer mayores juicios.

“Efectivamente los borradores que se han conocido tienen materias controvertidas, pero ellos, desde el oficialismo, no me paro en la vereda del comentario, yo me paro en la vereda de la incidencia, y le hemos hecho llegar al Ministerio de Seguridad como comité de Renovación Nacional una serie de planteamientos que nos parecen que enriquecen el proyecto y le permitan poner el foco en lo central”, indicó.

En esta línea, y consultado sobre si es necesario hacer una reforma en la constitución, o si hay otras formas, como que esto sea en acuerdo a través de una ley orgánica constitucional, Schalper manifestó que elije el camino “que nos permita ser efectivos”.

“Los que creen en un gran acuerdo nacional desafortunadamente están viviendo en un Chile que hoy día no existe, porque desafortunadamente ni en las cosas más básicas logramos el concurso completo de la oposición, y además no hemos logrado hasta aquí que la izquierda democrática, por decirlo así, quiebre aguas con cierto sector de la izquierda, que sigue insistiendo en que hay que eliminar la ley Nain-Retamal”, apuntó.

En esta línea, Schalper defendió la idea de que las Fuerzas Armadas apoyen en las tareas de combate del crimen organizado , ya que es una labor que requiere “la inteligencia y estrategia” que poseen.

“Yo al menos quiero ser bien tajante en esto: yo creo que Chile necesita que los militares participen, en las coordenadas que podamos conversar, pero que participen, en el combate al crimen organizado (...) obvio que yo voy a abogar porque los cambios que se pueden requerir en la Constitución, se ajusten a ese objetivo y evidentemente respeten la institucionalidad general a la cual nuestro país suscribe, que tiene que ver con el respeto de los derechos fundamentales”, añadió.

Por otra parte, y consultado si es momento para realizar reformas constitucionales, el jefe de bancada de RN manifestó que hoy día “no cuentas con ciertos sectores para poder combatir el crimen organizado con toda la fuerza”, y por tanto, esto “exige” que tomes “ciertos resguardos constitucionales para que mañana algunos no se amparen en una manera antojadiza de leer la Constitución para impedir ciertas estrategias de crimen organizado”.