Operación Imperio Ámsterdam: tribunal amplía por cinco días detención de 72 apresados en indagatoria por tráfico y lavado

Santiago 13 de agosto 2026. Procedimento del OS7 de carabineros por operativo simultaneo a nivel nacional en tienda Dispensario de usuarios de cannabis medicinal. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la ampliación del plazo de detención solicitada por el Ministerio Público respecto a 72 personas que fueron apresadas en los allanamientos simultáneos que se realizaron para desbaratar una organización criminal que operaba entre Antofagasta y Aysén.

El plazo de detención se extendió por cinco días, correspondiente al máximo previsto para estos efectos por el artículo 39 de la Ley 20.000.

Con ello, la audiencia de formalización de la investigación quedó fijada para el martes 18 de agosto de 2026, en el bloque AM, encontrándose pendiente la confirmación de la hora exacta de inicio.

La resolución se adopta en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam, investigación desarrollada por el Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros destinada a desarticular una organización dedicada presuntamente al tráfico ilícito de cannabis y sus derivados mediante dispensarios que operarían bajo una apariencia terapéutica.

Los detenidos habrían montado un negocio de venta de droga utilizando la estructura de locales de distribución de marihuana medicinal.

La investigación se desarrolla desde hace más de dos años y comprende indagaciones por delitos asociados a la Ley 20.000 y lavado de activos.

En los operativos que se ejecutaron en nueve regiones participaron más de 500 funcionarios de Carabineros y cerca de 20 fiscales adjuntos en terreno.