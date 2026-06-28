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    Perú: Roberto Sánchez lidera marcha “en defensa del voto” en el centro de Lima

    El candidato presidencial de Juntos por el Perú exigió "transparencia electoral" antes de encabezar la protesta pacífica por calles del centro de la capital peruana, que convocó a colectivos sociales, simpatizantes y militantes de su partido político.

    Por 
    Lya Rosen
    Marcha de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en el centro de Lima. Imagen @tiovirgilio en X.

    El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, encabezó este sábado una marcha en Lima para exigir transparencia en el proceso electoral y respeto al voto, en medio del escrutinio del balotaje que lidera por estrecho margen la derechista Keiko Fujimori.

    Pese a que las autoridades negaron el permiso para la denominada Movilización de Defensa del Voto, cientos de ciudadanos se reunieron en las inmediaciones de su local de campaña, en el centro de la capital peruana, según consignó el diario La República.

    “Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia”, afirmó Sánchez desde el balcón de su su sede partidaria en el Paseo Colón antes de liderar la protesta pacífica por diversas calles del casco histórico limeño, que se desarrolló bajo resguardo policial.

    Ante sus adherentes, Sánchez manifestó que “el pueblo no se rendirá” y que su lucha también es por el respeto a la Constitución y los derechos humanos, y planteó la necesidad de instalar una Comisión de la Verdad para identificar y sancionar los asesinatos ocurridos en el sur del país.

    “Nuestro pueblo exige justicia para el sur. Quienes mataron y asesinaron, que paguen en la cárcel. La sangre derramada jamás será olvidada”, declaró el parlamentario.

    De la misma forma, el candidato denunció trabas al libre tránsito de sus seguidores, que intentaron llegar al centro de Lima. “Nuestros compañeros han querido venir, les han puesto obstáculos. (…) Es el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados”, afirmó.

    Para luego cuestionar directamente la decisión de las autoridades locales, después de que el Ministerio del Interior peruano les negara las garantías para manifestarse en defensa del voto.

    “Hermanos y compañeros, no nos han dado la autorización para el libre tránsito, nos han enviado un documento que nos dice que no podemos marchar por las calles”, argumentó minutos antes de liderar la movilización.

    De acuerdo con el medio Radio Programas del Perú (RPP), la protesta convocó a colectivos sociales, simpatizantes y militantes de Juntos por el Perú, y recorrió el centro de la capital peruana bajo arengas como “¡El voto no se vende, el voto se defiende!” y “Fujimori nunca más”.

    Entre los asistentes también hubo delegaciones provenientes de las regiones de Ica, Apurímac y Cajamarca.

    Más sobre:PerúRoberto SánchezMarchaLimaDefensa del votoCandidato presidencialBalotajeKeiko FujimoriMundo

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