Argentina vence cómodamente a Jordania y Messi sigue acrecentando su historia goleadora en Mundiales

Argentina cerró la fase grupal del Mundial 2026 con rendimiento perfecto. Tres triunfos en tres partidos. Ya clasificado a dieciseisavos de final, en el primer lugar de la zona J, este sábado venció por 3-1 a la debutante y eliminada selección de Jordania, en el AT&T Stadium de Dallas.

Aprovechando la coyuntura de afrontar el duelo sin tanta obligación, el técnico Lionel Scaloni hizo rotación, para darle minutos a la mayoría. Solo se mantuvieron en la oncena titular, respecto a los juegos anteriores, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez. El entrenador había anticipado, ante la consulta del longevo periodista deportivo transandino Enrique Macaya Márquez en rueda de prensa (su presencia motivó que el DT contestara), que Lionel Messi no iba desde el arranque, pero que igualmente iba a tener minutos. Así fue.

Desde el inicio la Albiceleste tuvo el control del balón, ante un rival que trató de cerrar espacios. Gracias a una pelota detenida, el vigente campeón del mundo encontró la llave de la apertura. En los 17′, se sanciona falta a Giovani Lo Celso en el borde del área. El propio mediocampista del Betis ejecutó el tiro libre y convirtió el 1-0 en los 19′. Remató al palo del arquero Abu Laila, quien regaló su poste.

Siendo superior ante un rival algo ingenuo, los transandinos iban a aumentar el marcador. Contó con una doble opción de anotar: palo de Lautaro Martínez y un remate de Marcos Senesi desviado por el arquero. En esa última acción, aparece el llamado del VAR por un posible penal, porque el zaguero Senesi recibe un puntapié en el rostro. El juez rumano Istvan Kovacs chequea y cobra la pena máxima. Sin Messi en la cancha, asumió Lautaro. En los 31′, el ariete del Inter de Milán ejecuta y derrota a Abu Laila para el 2-0.

Temprano, los sudamericanos encarrilaban el triunfo. Pasó desapercibido durante el primer lapso un posible penal a favor de Jordania, por un brazo extendido de Lo Celso. El árbitro ignoró los reclamos de los futbolistas árabes. Tampoco fue invitado por el videoarbitraje a la revisión en campo.

Para el segundo tiempo, la tónica se mantuvo en el sentido de que Argentina rotaba el balón sin grandes complejidades. En los 48′, le anularon un gol a Lo Celso. La sorpresa se instaló en Dallas porque Jordania descontó. Lo que no hicieron Argelia y Austria, lo logró el debutante en Mundiales: hacerle un gol a la Albiceleste. En los 55′, Mousa Al Tamari convirtió para los jordanos, cerrando una gran jugada colectiva. Fue un golazo, por cómo la armaron. Se acabó el invicto de “Dibu” Martínez.

Scaloni le dio a Messi la última media hora. Para regocijo de los fanáticos, vieron al ídolo durante un rato en la cancha. El 10 reemplazó a Lautaro Martínez. El DT mantuvo a Julián Álvarez, de escaso aporte. Hasta la fecha, el delantero del Atlético de Madrid ha hecho una discreta Copa del Mundo.

A 10′ del final, llegó el momento de la Pulga. De tiro libre, frontal en dirección al arco, Lionel Messi anotó el 3-1 para la selección argentina. Sexta anotación en esta Copa del Mundo y ya son 19 en su historia en Mundiales, donde es el artillero histórico. En esa batalla paralela con Mbappé, le sacó tres de ventaja (19 contra 16).

Argentina es uno de los tres equipos que cerró la fase grupal con 9 puntos, junto a México y Francia. Ahora vienen las rondas de eliminación directa y la Albiceleste enfrentará a Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio, en Miami, a las 18.00 horas de Chile. Se le abrió el cuadro al equipo de Scaloni. En octavos, chocaría con Australia o Egipto. Portugal, como segundo, cayó al otro lado del cuadro.