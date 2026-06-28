La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

En el Parque Balmaceda, a la salida de la estación de metro Salvador, se divisa una muchedumbre de alrededor de 800 personas. Es 7 de junio y al acercarse se pueden ver varios círculos de jóvenes batiéndose en un duelo verbal. Sus armas son el verso improvisado sobre una base de rap, lo que se conoce como batalla de freestyle. El público levanta las manos, mueve el cuello al ritmo de la base, grita como reacción una frase ingeniosa. Algunos están más acostumbrados y se mueven con soltura mientras dicen sus rimas. Otros sucumben a la presión y se alejan del centro.

Así calientan motores para la competencia Dem Battles Sub 18. A unos metros de distancia, un hombre con un portapapeles rojo anota los alías de los competidores y cobra los 2 mil pesos de inscripción. En total, los folios contienen más de 150 nombres que representan una camada de raperos que le dan un nuevo respiro a una disciplina que parecía perder el aliento con los años. El host y organizador Tomás Gutiérrez, conocido como Cayú, expresa que “ha revivido el freestyle, por lo menos en Chile”.

BTI en DEM-Sub18 por Bloncho (@_bloncho) Pablo Valdes

Ha pasado más de una década desde que las batallas de freestyle empezaron a masificarse. En redes sociales las reproducciones de sus videos subían como la espuma y las plazas se agolpaban de raperos de estilos únicos y variados. Sin embargo, hubo un punto de quiebre inesperado que frenó todo, una puñalada que casi sepultó a las competencias: la pandemia.

Durante el encierro, algunas organizaciones como Red Bull o Freestyle Master Series (FMS) decidieron realizar fechas a puertas cerradas. Sin embargo, Cristián Bórquez, nombre del rapero Seo2, quien ha trabajado activamente con Red Bull Batalla de los Gallos en Chile, explica que no causó el resultado esperado. “Los eventos sin público no causaban el mismo impacto, ni siquiera para verlos en Youtube. Faltaba esa energía que se requiere en un evento en vivo y que requiere cualquier artista para poder expresarse”, detalla a Culto el ex integrante de Makiza.

“También el que los jóvenes dejaran de juntarse en las plazas por mucho tiempo bajó el recambio, que siempre es importante en cualquier disciplina. Como el freestyle tiene una mezcla entre arte y deporte, el hecho de no tener generaciones de recambio hace que el público se agote y se fije en otro lado. Los jóvenes empezaron a interesarse más en la música urbana y meterse más en ese rollo”, añade.

Matías “Bragga” Ortiz, organizador de la competencia callejera RG Battles, afirma que después de la emergencia sanitaria mucha gente se alejó del movimiento. “Cuando empezó el tema de la pandemia, siento que ahí fue donde se quebró la masificación. La gente empezó a estar preocupada de otras cosas. El freestyle empezó a quedar de lado”, precisa.

Auge en las plazas

En el Parque Balmaceda ya ha oscurecido y la organización de Dem Battles, la competencia callejera más grande de Chile, confecciona un escenario improvisado. Un círculo marcado con un cordón azul separa al público de los artistas, en su interior se colocan sillas para los jueces, focos de luz y un parlante. Algunos de los competidores no superan los 15 años de edad, pero manejan figuras literarias al dedillo. La influencia de Efraín Reeves, más conocido como El Menor, es clara.

Al igual que muchos jóvenes que asisten a la competencia, El Menor participó en Dem Battles, donde destacó a corta edad. Desde su primera aparición en el torneo en 2018, pasaron ocho años, hasta que su nombre quedó tatuado en la piel del freestyle chileno al convertirse en su primer campeón mundial de Red Bull Batalla de los Gallos. Un hito que sirve como inspiración para las siguientes generaciones de la disciplina.

El Menor en Red Bull Batalla de los Gallos.

Sin embargo, Tomás “Cayú” Gutiérrez explica que la resurrección de las plazas ocurrió poco tiempo antes del primer cinturón mundial chileno. A través de TikTok, distintas cuentas comenzaron a subir videos de las mejores batallas de freestyle del país. “Se empezaron a publicar varios videos antiguos de la Dem. De El Menor, el Fusok, El Barto”.

“Luego, todo estalló cuando El Menor hizo un evento a beneficio por los incendios. Se produjeron batallones virales que sobrepasan las 200 mil visitas. Por ejemplo: la reconciliación de Fusok con El Menor, después El Barto versus El Menor, que es un clásico. Más todas las fechas que hemos hecho y también que han hecho otras competencias callejeras”, detalla.

La convocatoria ha escalado a tal punto que el 3 de mayo, Dem Battles logró reunir a aproximadamente siete mil personas en Parque Almagro. Una fecha que se unió al fenómeno de las transmisiones en directo, ya que el campeón del evento fue el streamer Markush en dupla con el rapero Fusok. Pese al récord, la jornada no estuvo exenta de polémica por el linchamiento del personaje de internet Corxea, algo que ha marcado a la organización. “Estamos viendo nuevamente ir de menos a más para ir convocando más gente hasta saber cuál es el punto máximo que podemos controlar nosotros”, afirma el organizador Gutiérrez.

El aumento en la audiencia también lo han sentido otras competencias callejeras. Esto es visible en EsUrbano Free, organización de Temuco que puede llegar a convocar hasta tres mil personas en sus eventos. Enzo “Fakthor” Fernández, organizador del torneo, señala que se debe tanto a una apuesta por mejores invitados como al momento que vive la disciplina. “Actualmente, estamos viviendo un auge como en 2017 y 2018”, asegura.

Entre el público del Parque Balmaceda aparece un rostro conocido de la escena, el ex campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, Martín “Acertijo” García. Algunos de los jóvenes lo saludan y le hablan con cercanía, ya que no es solo un referente, sino también un mentor. Actualmente, el rapero es director de Centro Freestyle, donde se hacen talleres de entrenamiento enfocados en batallas. “Ha sido una bonita coincidencia abrir justo este proyecto formativo respecto al freestyle, inédito en el mundo, con una generación de talento espectacular”, expresa.

Los talleres son en colaboración con Edson “Tom Crowley” Herrera, quien fue subcampeón mundial de Red Bull Batalla de los Gallos en 2015. Ambos habían tenido experiencias anteriores en talleres de freestyle, pero apuntaban a la libre expresión. García aclara que su proyecto actual “es de batallas y eso le dio otro enfoque”.

Cómo agarrar un micrófono, qué es una rima, qué es una sílaba tónica, figuras literarias, argumentación, qué es una narrativa. En Centro Freestyle, los aprendices absorben desde lo más básico hasta lo más complejo para aplicarlo en batalla. “Como primeros pasos algunos fueron a Centro Freestyle porque es en un centro cultural, es espacio seguro”, complementa el director.

Tom Crowley y Acertijo Centro Freestyle por Belén Cofré (@astromantico)

Otro proyecto que ha aparecido en el freestyle recientemente es la página de Compeflow. Esta es una plataforma de Cristián “Seo2” Bórquez para simplificar las gestiones de organizar una competencia, guardar estadísticas de las batallas y hacer un ranking nacional con información de cada torneo del país, incluidos los del underground. “La idea es que ellos mismos (los competidores) después puedan decir ‘oye, este es mi curriculum’, ir a una marca, buscar auspicio. Hay un repositorio real de todo lo que han hecho”.

Las nuevas caras

Alrededor de las 20 horas, comienza la final de la Dem Battles Sub 18. Los freestylers que se medirán en el escenario son Mintus y Bax. A las espaldas del primero, se juntan algunos de sus amigos en señal de apoyo para el enfrentamiento. Entre ellos, bajo un gorro negro, está BTI, quien ha erigido su alías como uno de los más prometedores.

En esta ocasión, BTI, rapero de 12 años, perdió en cuartos de final. Sin embargo, a su corta edad, ha alcanzado notoriedad en el circuito nacional al ser el ganador más joven de Dem Battles. Es más, la batalla que lo coronó con el récord fue contra El Barto, quien también fue una promesa en un pasado y ahora continúa su carrera como artista urbano. “Más que un logro, lo veo como un sueño cumplido de miles que tengo anotados”, expresa.

Luego de su logro, BTI tuvo su debut en la liga profesional FMS Chile, donde se batió en duelo con otra de las jóvenes promesas del país, Destello. Su rival en aquella jornada es otro de los raperos que los expertos señalan que hay que tenerles el ojo puesto para el futuro.

Destello, de 15 años, destaca por sus patrones de rima complejos, juegos de palabras y doble sentido en las frases que improvisa, similar al estilo del El Menor. La comparación no es casual, ya que el joven es aprendiz del campeón mundial. “Conocí a El Menor en unos talleres que él hizo. Mi papá me llevó, yo ni sabía. Empecé a ser su pupilo a la segunda clase. Vio que tenía un poco de nivel y empezó a potenciarlo más. Él me ayudó en ese aspecto, enseñándome figuras literarias que me sirvieron”, detalla.

Destello

En la batalla entre Destello y BTI, también se subieron a rapear al escenario profesional dos jóvenes promesas que los expertos destacan entre otros competidores jóvenes, ellos son Tenaz y Killer. Un punto curioso es que los cuatro raperos han tenido paso por Centro Freestyle.

En el mismo sentido, una de las batallas recientes que han alcanzado fama internacional enfrentó a BTI con una competidora aún más joven que él, Zagacy, de 10 años. En la competencia callejera Verso Final, ambos hicieron un show de exhibición. En él, hacen rimas con objetos proporcionados por la organización y muestran agilidad mental en sus respuestas al momento. Para ella es natural, ya que ha tenido un acercamiento familiar a la disciplina. Si le preguntas hace cuánto empezó a rapear responde: “Desde siempre, hace 10 años… y tengo diez años (entre risas)”.

De vuelta en el Parque Balmaceda, a las espaldas de Bax, quien se encuentra en el enfrentamiento final de la jornada. Se pueden ver raperos como Bestia y Krysph, quienes son considerados promesas de la nueva generación en sus respectivas regiones. Matías Ortega, host de Red Bull Batalla en Chile y FMS, también añade algunos nombres fuera de la capital a los que tenerlos con lupa para el futuro. “Le pondría el ojo a Letrao, MZeta y Citovy. No son tan pequeños, pero si son promesas”, enfatiza.

La final de Dem Battles Sub 18 es intensa. Bax se mueve con soltura por el escenario, su rival pisa con fuerza al ritmo de la base. El público está en llamas y los gritos detienen la batalla en dos ocasiones. Mintus alza los brazos y muestra el pecho orgulloso, tiene el dominio de la situación. Termina su última intervención, se golpea en el corazón suavemente, cierra los ojos, une sus manos como en oración, sonríe. Para cerrar el duelo, los competidores se dan un abrazo.

Unos minutos después, “Cayú” Gutiérrez toma por las muñecas los brazos de ambos contendientes durante el conteo del público. Cuando llega a cero, levanta el de Mintus y lo corona como ganador de la fecha. Sus amigos lo graban y abrazan mientras celebran la victoria.

El campeón de la jornada, comenta que su vista está en la regional de Red Bull Batalla de los Gallos. No obstante, su objetivo a largo plazo es contar su historia. “Por más que uno sienta que es el fin, siempre hay un momento en el que todo se da vuelta. La vida es cíclica, nunca den por muerto algo porque siempre va a volver”, reflexiona.

Mintus se alzó con el primer lugar de los 150 nombres que participaron de la Dem Battles Sub 18. Los competidores son parte de una camada de raperos que dan vida al freestyle en Chile. Una nueva generación.