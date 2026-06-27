A dieciseisavos detrás de Inglaterra: Croacia gana en el epílogo y le arrebata a Ghana el segundo lugar del grupo

Croacia, subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, tuvo que esperar hasta el cierre de la fase grupal para determinar su suerte en la Copa del Mundo 2026. En Filadelfia, superó 2-1 a Ghana, con dificultad, y se metió en dieciseisavos de final.

Los africanos entraron al partido con la clasificación en el bolsillo, mínimo como uno de los terceros, debido a los resultados del viernes. Con el pragmático DT portugués Carlos Queiroz al mando. las Estrellas Negras eran uno de los cuatro elencos que se mantenían con su arco invicto. Bien lo sabe Inglaterra.

Precisamente, enfatizando su trabajo defensivo, se cerró durante el primer tiempo y le hizo compleja la tarea a los croatas en su afán de entrar al área. Con el control de la pelota, los europeos buscaban los caminos para penetrar. En los 16’, un remate al palo de Nikola Vlasic fue la ocasión más clara.

Pasada la media hora de juego, Croacia logró destrabar el encuentro sin la necesidad de entrar en el área. Un disparo bajo desde fuera del área de Petar Sucic se cuela en la portería de Asare para el 1-0 de los balcánicos. Fue el 28º gol de larga distancia en este Mundial, el mayor número en una Copa del Mundo desde 1994 (30). El triunfo parcial, sumado a que Inglaterra no destrababa su duelo contra Panamá, ponía momentáneamente a Croacia en el liderato del grupo.

Para la segunda mitad, Ghana apareció en el partido. Con cambios, la escuadra africana salió de la trinchera y asumió otra postura, una más propositiva. Se invirtieron los roles, toda vez que los europeos empezaron a jugar de contra, cuidando la ventaja mínima.

Por su mejoría, los ghaneses fueron haciendo méritos para encontrar la paridad. Y sucedió gracias a un balón parado. En los 73’, tras un tiro libre, Derrick Luckassen pone el 1-1. No obstante, la acción tuvo suspenso por la revisión del VAR, ante un eventual fuera de juego. El juez canadiense Drew Fischer chequea la jugada y valida el tanto. Con esto, Ghana, se metía segundo (Inglaterra ya estaba arriba).

Iba a pasar algo más. En los 83’, un cabezazo de Nikola Vlasic, tras córner del eterno Luka Modric, se cuela en un rincón y le devolvió la ventaja a Croacia.

Entonces, el equipo de Zlatko Dalic avanza a la siguiente etapa como segundo del grupo L con 6 puntos, detrás de Inglaterra. Enfrentará al segundo de la zona K. Mientras que Ghana clasifica como uno de los ocho terceros.