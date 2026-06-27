Marcelo Bielsa es el centro de las críticas en Uruguay. La razón está a la vista. La caída frente a España fulminó las aspiraciones de la Celeste en el Mundial que, ciertamente, eran mucho más ambiciosas. Ni el más pesimista de los charrúas imaginaba que su selección iba a ser eliminada en la primera ronda de la competencia global.

Al rosarino le pasan la cuenta. Por la eliminación y por un ciclo turbulento, plagado de desencuentros con figuras y de intentos por lo que en el país charrúa consideran una intromisión en su cultura futbolística. Por esa razón, este fracaso aparece como una oportunidad para lapidar al estratega.

“Millones a la basura”: la contundente portada de un medio de Uruguay que lapida a Marcelo Bielsa

La prensa charrúa ha sido particularmente dura con el entrenador. Sin ir más lejos, Ovación, el ala deportiva del influyente diario El País, no se reservó nada a la hora de calificar el resultado del proceso del transandino. “Millones a la basura”, consigna en la portada que le dedicó al doloroso revés.

La consideración incluye un igualmente drástico balance. “Se acabó el ciclo del DT argentino de la peor forma: horror de Muslera y eliminación”, apunta.

El cuadro lo completa una de las frases más potentes que pronunció Bielsa terminado el choque ante los hispanos. “No le dejo nada al fútbol uruguayo”, admitió el entrenador, a modo de autocrítica por su gestión. Si bien Uruguay terminó segundo en las Eliminatorias, lo concreto es que en el Mundial estuvo muy lejos de satisfacer las expectativas que esa misma campaña había generado.

Un contrato abultado

La alusión a la cuantiosa inversión no es casual. Una de las principales aprensiones que tuvo que soportar Bielsa en su paso por la Celeste tenía que ver, precisamente, con las ganancias que percibía, en función en su contrato.

Aunque en principio Bielsa pretendía obtener unos US$ 8 millones por año, una cifra que incluía a su cuerpo técnico, finalmente terminó aceptando la mitad para asumir el reto, que, entonces, era llevar al conjunto oriental al Mundial. Es decir, en los tres años que consideraba el vínculo, Bielsa y sus colaboradores se embolsarían poco más de US$ 13 millones.

El staff del rosarino considera la presencia del chileno Diego Reyes, quien ejerce como su primer asistente. El oriundo de Nacimiento se incorporó al equipo de trabajo de Bielsa, a quien admiraba, después de ofrecerle sus servicios mediante un mensaje que Bielsa le respondió convocándolo a una reunión. Reyes alcanzó a ponerse al frente del combinado uruguayo ante los inconvenientes que sufrió Bielsa en el proceso, como la suspensión que recibió en la Copa América que se jugó en Estados Unidos.