“El Mundial volvió a golpear a Bielsa”: prensa rioplatense cuestiona el futuro del técnico tras el fracaso de Uruguay

La derrota de Uruguay ante España, que selló su eliminación del Mundial 2026, pegó fuerte en los países rioplatenses. Los medios argentinos se preguntaron si seguirá dirigiendo después de la cita planetaria, mientras que los uruguayos hablaron del fracaso de su participación y no perdonaron el error del arquero Fernando Muslera en el gol hispano.

“El Mundial volvió a golpear a Bielsa: Uruguay quedó eliminado y crecen las dudas sobre su futuro como DT”, tituló Clarín. Luego se cuestionó si esta desazón fue el final de la carrera del rosarino y lanzó un juicio de su trayectoria.

“¿La insípida caída 1-0 de Uruguay ante España habrá sido el último partido de la carrera de Marcelo Bielsa como entrenador? ¿Esta eliminación en primera ronda, tal como le ocurrió con Argentina en Japón-Corea 2002, fue el final? ¿Qué se dirá de él en la eternidad? ¿Encantador o impostor? Su recorrido, éticamente intachable, ha cosechado más elogios de exfutbolistas y colegas que títulos (6 en 26 años). Por eso divide las aguas. Pero las derrotas han marcado su sendero", publicó el medio argentino.

Sus “hermanos” de Olé encabezaron su reporte con la palabra “fracaso” y constataron las diferencias entre el DT y los jugadores de la Celeste. “Con cambios como el de sacar al capitán Valverde -que estaba jugando bien- que exponen que hay algo que no cierra en ese vestuario. La identificación del equipo con la idea de Bielsa en el principio de su era vaticinaba un buen horizonte, pero algo fuerte se rompió y ya ni jugó bien, ni siguió ganando”. lanzaron.

La cadena televisiva TyC puso en su página web: “Bielsa y Uruguay al abismo: afuera en primera ronda tras perder con España”. Y detallaron que “Marcelo Bielsa quemó las naves y entre el entretiempo y el arranque del complemento le devolvió el arco a Sergio Rochet y sacó a su capitán Federico Valverde para potenciar la ofensiva. No alcanzó, y se esperan más turbulencias charrúas”.

Álex Baena celebra tras el grosero error de Fernando Muslera. Foto: (Photo by Martin Zabala/Xinhua).

Muslera: el gran villano de Uruguay

Los medios uruguayos no dispararon contra Bielsa. Pero le dieron duro al portero Muslera por no contener el tiro de Alex Baena. Para El Observador, el partido fue “un baño de realidad” y la eliminación “quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde”.

Luego describen la única anotación del partido como "un error grosero de Fernando Muslera" y agregó que era difícil avanzar “con errores, como el hecho de hacerse todos los goles en este Mundial, no se puede, es muy difícil”. También señalaron que “fue de las peores eliminaciones de Uruguay en los últimos 50 años en Copas del Mundo. En un grupo con Arabia Saudita y Cabo Verde, fueron estos, los africanos, los que clasificaron a dieciseisavos de final. Ni haciendo fuerza adrede para volverse tan rápido, hubiera salido mejor”.

La Diaria que “fue un Mundial malo, malísimo, sobre todo partiendo de la base que en el grupo estaban selecciones de menor valía que Uruguay. Sin embargo, los errores propios de la Celeste lo condenaron –otra vez, como en 2022– a irse sin pasar la fase de grupos. Y eso, por los jugadores que tiene Uruguay y por la expectativa generada, es un fracaso con todas las letras“.

También lamentaron que “estaba resuelto el primer tiempo y en el descanso no era mala idea recalcular. Pero pasó lo que pasó. España se llevó la pelota a los empujones, tipo pinball, el centro desde la derecha de Marcos Llorente fue malísimo, pero de tan malísimo ninguno de los nuestros lo pudo sacar, le quedó a Álex Baena y su tiro, débil, mordido, se le escapó a Muslera, que la toca pero no le da para pararla. Estaba resuelto, pero no. Desastroso Mundial de Muslera“.