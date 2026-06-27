SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El Mundial volvió a golpear a Bielsa”: prensa rioplatense cuestiona el futuro del técnico tras el fracaso de Uruguay

    Los medios argentinos se preguntan si el adiestrador seguirá dirigiendo, mientras que los uruguayos no perdonaron el error del portero Fernando Muslera.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    El destino de Marcelo Bielsa está en duda tras el Mundial. Foto: @Uruguay.

    La derrota de Uruguay ante España, que selló su eliminación del Mundial 2026, pegó fuerte en los países rioplatenses. Los medios argentinos se preguntaron si seguirá dirigiendo después de la cita planetaria, mientras que los uruguayos hablaron del fracaso de su participación y no perdonaron el error del arquero Fernando Muslera en el gol hispano.

    El Mundial volvió a golpear a Bielsa: Uruguay quedó eliminado y crecen las dudas sobre su futuro como DT”, tituló Clarín. Luego se cuestionó si esta desazón fue el final de la carrera del rosarino y lanzó un juicio de su trayectoria.

    “¿La insípida caída 1-0 de Uruguay ante España habrá sido el último partido de la carrera de Marcelo Bielsa como entrenador? ¿Esta eliminación en primera ronda, tal como le ocurrió con Argentina en Japón-Corea 2002, fue el final? ¿Qué se dirá de él en la eternidad? ¿Encantador o impostor? Su recorrido, éticamente intachable, ha cosechado más elogios de exfutbolistas y colegas que títulos (6 en 26 años). Por eso divide las aguas. Pero las derrotas han marcado su sendero", publicó el medio argentino.

    Sus “hermanos” de Olé encabezaron su reporte con la palabra “fracaso” y constataron las diferencias entre el DT y los jugadores de la Celeste. “Con cambios como el de sacar al capitán Valverde -que estaba jugando bien- que exponen que hay algo que no cierra en ese vestuario. La identificación del equipo con la idea de Bielsa en el principio de su era vaticinaba un buen horizonte, pero algo fuerte se rompió y ya ni jugó bien, ni siguió ganando”. lanzaron.

    La cadena televisiva TyC puso en su página web: “Bielsa y Uruguay al abismo: afuera en primera ronda tras perder con España”. Y detallaron que “Marcelo Bielsa quemó las naves y entre el entretiempo y el arranque del complemento le devolvió el arco a Sergio Rochet y sacó a su capitán Federico Valverde para potenciar la ofensiva. No alcanzó, y se esperan más turbulencias charrúas”.

    Álex Baena celebra tras el grosero error de Fernando Muslera. Foto: (Photo by Martin Zabala/Xinhua).

    Muslera: el gran villano de Uruguay

    Los medios uruguayos no dispararon contra Bielsa. Pero le dieron duro al portero Muslera por no contener el tiro de Alex Baena. Para El Observador, el partido fue “un baño de realidad” y la eliminación “quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde”.

    Luego describen la única anotación del partido como "un error grosero de Fernando Muslera" y agregó que era difícil avanzar “con errores, como el hecho de hacerse todos los goles en este Mundial, no se puede, es muy difícil”. También señalaron que fue de las peores eliminaciones de Uruguay en los últimos 50 años en Copas del Mundo. En un grupo con Arabia Saudita y Cabo Verde, fueron estos, los africanos, los que clasificaron a dieciseisavos de final. Ni haciendo fuerza adrede para volverse tan rápido, hubiera salido mejor”.

    La Diaria que “fue un Mundial malo, malísimo, sobre todo partiendo de la base que en el grupo estaban selecciones de menor valía que Uruguay. Sin embargo, los errores propios de la Celeste lo condenaron –otra vez, como en 2022– a irse sin pasar la fase de grupos. Y eso, por los jugadores que tiene Uruguay y por la expectativa generada, es un fracaso con todas las letras“.

    También lamentaron que “estaba resuelto el primer tiempo y en el descanso no era mala idea recalcular. Pero pasó lo que pasó. España se llevó la pelota a los empujones, tipo pinball, el centro desde la derecha de Marcos Llorente fue malísimo, pero de tan malísimo ninguno de los nuestros lo pudo sacar, le quedó a Álex Baena y su tiro, débil, mordido, se le escapó a Muslera, que la toca pero no le da para pararla. Estaba resuelto, pero no. Desastroso Mundial de Muslera“.

    Más sobre:Mundial 2026Fifa World CupUruguayMarcelo BielsaFernando MusleraFútbolFWC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevo cruce de ataques entre EE.UU. e Irán

    Tormenta tropical y un ciclón pone en alerta a Japón: ordenan evacuar casi 200 mil personas

    Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    Por receptación de especies: tres detenidos tras operativo de Carabineros en La Pintana, Santiago y Puente Alto

    Lo más leído

    1.
    El arrepentimiento de Fernando Muslera tras su error ante España: “Le pido disculpas a todos los uruguayos”

    El arrepentimiento de Fernando Muslera tras su error ante España: “Le pido disculpas a todos los uruguayos”

    2.
    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    3.
    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    Con Muslera afuera en el entretiempo y Valverde reclamando en la banca: los polémicos cambios de Bielsa ante España

    4.
    El “nuevo fútbol” que se exhibe en el Mundial 2026

    El “nuevo fútbol” que se exhibe en el Mundial 2026

    5.
    El amargo análisis de Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste: “Al fútbol uruguayo no le dejé nada”

    El amargo análisis de Marcelo Bielsa tras eliminación de la Celeste: “Al fútbol uruguayo no le dejé nada”

    6.
    “¡Dale de una vez!“: la furia de Marcelo Bielsa con los periodistas tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

    “¡Dale de una vez!“: la furia de Marcelo Bielsa con los periodistas tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 27 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva
    Chile

    Imputados vinculados a secuestro con homicidio de joven en Putaendo quedan en prisión preventiva

    Dónde y a qué hora ver a Croacia vs. Ghana en TV y streaming

    Por receptación de especies: tres detenidos tras operativo de Carabineros en La Pintana, Santiago y Puente Alto

    Los planes de Salcobrand al 2030
    Negocios

    Los planes de Salcobrand al 2030

    CMPC redefine los plazos para obtener los permisos de su megaproyecto Natureza en Brasil

    Argentino, penquista y emprendedor diversificado: El accionista desconocido de Sky Airline

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”
    El Deportivo

    En España festinan tras eliminar a Uruguay: “Jugó la trampa de la intimidación, pero se va del Mundial antes de tiempo”

    Renovación en medio del éxito: Estados Unidos pretende extender el contrato del técnico Mauricio Pochettino

    “Es menos grave de lo que pensamos”: Scaloni aclara lesión que alarmó a Argentina en el Mundial

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono
    Tecnología

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego
    Cultura y entretención

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    El Peso del Mundo, una mirada al auge y caída de Earth, Wind & Fire

    Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevo cruce de ataques entre EE.UU. e Irán
    Mundo

    Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevo cruce de ataques entre EE.UU. e Irán

    Tormenta tropical y un ciclón pone en alerta a Japón: ordenan evacuar casi 200 mil personas

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas