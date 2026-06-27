El mensaje de Baena a Muslera tras su fallo: “Tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida”

España le dio el golpe de gracia a Uruguay. La selección hispana se impuso por la mínima sobre la Celeste, luego de un grosero error de Fernando Muslera, que significó la eliminación del combinado charrúa del Mundial y un nuevo fracaso de Marcelo Bielsa.

Tras el encuentro, Álex Baena, autor del único tanto en el triunfo español, analizó el desarrollo del cotejo: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, que ellos se jugaban la vida. Nosotros también, nos jugábamos el primer puesto y ellos clasificarse”, comenzó señalando.

También realizó una autocrítica: “El equipo a lo mejor no ha demostrado su mejor juego como el otro día, pero ha competido, que es muy necesario para este torneo”, indicó.

Además, valoró el tanto que anotó y le envió un mensaje a Muslera tras el error: “Puede ser que sea uno de los más importantes y uno de los que más feliz me ha hecho”, dijo. “Por echarle un capote, creo que le ha botado mal. La verdad, tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida. Le mando un fuerte abrazo porque será duro para él”, complementó.

Finalmente, habló sobre el encendido final, marcado por la intensidad charrúa: “Los entendemos a ellos, que se veían eliminados. A pesar de ser un partido muy duro, han sido muy respetuosos. Han ido fuerte, sin maldad, a ganar todos los duelos. Ha sido un partido bonito”, cerró.

El análisis de Luis de la Fuente

Por su parte, el técnico Luis de la Fuente valoró el triunfo en un apretado encuentro: “Ha sido un partido donde se nos ha puesto a prueba una vez más. Jugamos estos partidos de este nivel de intensidad, de dureza, de exigencia, y el equipo siempre responde. Hoy hemos salido a jugar otro tipo de partido y también hay que adaptarse a ello. Muy contento, encantadísimo con todos los jugadores. Hemos superado un partido muy complicado”, aseguró.

“Era muy difícil hoy siquiera acertar cuatro pases seguidos porque tenían una presión asfixiante. Cuando hemos podido combinar, había faltas e interrupciones que cortaban el ritmo de juego. Creo que hemos encontrado muy bien las necesidades del partido. Hemos sufrido mucho en defensa, se ha hecho un esfuerzo grandísimo y ese gol ha sido lo justo para ganar. Hay partidos que se tienen que ganar de esta manera y otros serán de otro”, sentenció.