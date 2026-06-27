Con Harry Kane como hombre récord: Inglaterra supera a la débil Panamá y avanza como líder a dieciseisavos del Mundial

La selección de Inglaterra cerró la fase de grupos del Mundial en la cima. Los Three Lions se impusieron en el MetLife Stadium sobre la débil selección de Panamá, que llegó eliminada al último encuentro. Fue un 2-0 en Nueva Jersey que los encumbró en el Grupo L y les permitió clasificar como líderes a los dieciseisavos de final.

Thomas Tuchel movió la pizarra y realizó cinco cambios con respecto a la victoria ante Ghana. Una obligada por la lesión de Reece James, mientras que las otras fueron netamente decisiones técnicas, ya sea para probar variantes o para dar descanso. De todas maneras, los británicos necesitaban ganar para asegurar el liderato.

En tanto, Panamá salió a jugar exclusivamente por el honor. Pese a llegar sin opciones de clasificar, los canaleros también tenían objetivos claros. Uno era anotar un gol y no despedirse como la única selección que no anotó en el certamen. El otro, más utópico pero no imposible, era conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo. Hubiese sido una gesta histórica, acrecentada por el rival que estaba enfrente. Sin embargo, no paso ninguno.

A dieciseisavos como líder

Inglaterra dominó las acciones, pero le costó en demasía poder profundizar. Tuvo la pelota ante el repliegue de los canaleros, que intentaron salir con transiciones rápidas, aunque sin el éxito que tuvieron en materia defensiva.

Fue un encuentro plano, sin mayores emociones. El trámite se desarrollo principalmente en el centro del campo, en un contexto que acomodó a Panamá. Los centroamericanos cedieron la pelota y parecían no pasar mayores sobresaltos, al menos en principio.

Inglaterra poco a poco comenzó a empujar hasta que se encontró con el gol de Jude Bellingham (62′), que apareció en un tiro de esquina. Cinco minutos después, el volante del Real Madrid asistió a Harry Kane, que cerró el partido e hizo historia. El capitán anotó su undécimo gol en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en el certamen, superando al legendario Gary Lineker.

Con esta victoria, los dirigidos por Tuchel avanzaron como líderes y se medirán probablemente ante Senegal en los dieciseisavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el miércoles 1 de julio.