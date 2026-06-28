EE.UU. ataca nuevamente la costa iraní de Ormuz y Trump advierte que “puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables”

Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

El Ejército estadounidense confirmó este sábado que, por segundo día consecutivo, concretó ataques aéreos contra varios objetivos en Irán en respuesta directa a la ofensiva iraní perpetrada horas antes contra un petrolero en el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dio a conocer que sus fuerzas aéreas atacaron durante la madrugada local posiciones estratégicas iraníes frente a la “continua agresión” de Teherán “contra el transporte marítimo comercial”.

En una publicación en X, el comando explicó que tras su reacción armada a la ofensiva iraní contra el carguero M/V Ever Lovely, la nación persa “tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional que impactó al M/T Kiku -petrolero con bandera pañameña- esta mañana a las 4:30 a.m. (hora local)”.

Ante esto, el CENTCOM dijo que enfrentó “la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial”.

“Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas” , detalló en redes sociales.

La agencia estatal de noticias iraní, IRNA, confirmó el ataque estadounidense, calificándolo como otra violación del alto el fuego por parte de Washington, aunque no proporcionó detalles sobre la hora, el lugar, ni la magnitud de los ataques.

Sin embargo, otros medios locales informaron de varios proyectiles que impactaron durante la noche del sábado en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz.

Además, se escucharon varias explosiones en la localiad de Taherui, según recogió la televisión pública iraní IRIB. Este medio aseguró, citando “una fuente militar informada”, de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.

IRIB dio cuenta también de varios impactos en Masan, en la región de Qeshm, una isla situada en la costa, muy cerca del estratégico puerto de Bandar Abbas.

“Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables”

Luego de que el CENTCOM diera a conocer los ataques adicionales a Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó la medida en redes sociales, señalando que las ofensivas iraníes contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz constituyen una violación a la tregua.

“Aviones estadounidenses acaban de atacar depósitos iraníes de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan!“, apuntó el mandatario en Truth Social.

"United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations, and coastal radar sites, for violating the Cease Fire Agreement, AGAIN! It is very possible that they will never learn!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/btHdMaR8Hd — The White House (@WhiteHouse) June 27, 2026

Para luego advertir que “puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito . Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!“.

El ataque al petrolero de este sábado

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, informó este sábado del impacto de un proyectil contra un petrolero en la zona del estrecho de Ormuz.

El armador del buque, que no fue identificado, señaló que el incidente fue a las 08.00 horas locales (00.30 horas de Chile) y que en este “un proyectil no identificado” causó “daños en el puente” . “Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento”, indicó la UKMTO en su comunicado.

El organismo británico recomendó a las embarcaciones que transiten con “cautela” por la zona y las emplazó a “informar de cualquier actividad sospechosa”. Además, elevó el nivel de amenaza a “sustancial” y advirtió de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.