SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. ataca nuevamente la costa iraní de Ormuz y Trump advierte que “puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables”

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas aéreas atacaron posiciones estratégicas iraníes, después de que Teherán lanzara un dron contra un petrolero con bandera panameña.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

    El Ejército estadounidense confirmó este sábado que, por segundo día consecutivo, concretó ataques aéreos contra varios objetivos en Irán en respuesta directa a la ofensiva iraní perpetrada horas antes contra un petrolero en el estrecho de Ormuz.

    En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dio a conocer que sus fuerzas aéreas atacaron durante la madrugada local posiciones estratégicas iraníes frente a la “continua agresión” de Teherán “contra el transporte marítimo comercial”.

    En una publicación en X, el comando explicó que tras su reacción armada a la ofensiva iraní contra el carguero M/V Ever Lovely, la nación persa “tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional que impactó al M/T Kiku -petrolero con bandera pañameña- esta mañana a las 4:30 a.m. (hora local)”.

    Ante esto, el CENTCOM dijo que enfrentó “la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial”.

    “Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas”, detalló en redes sociales.

    La agencia estatal de noticias iraní, IRNA, confirmó el ataque estadounidense, calificándolo como otra violación del alto el fuego por parte de Washington, aunque no proporcionó detalles sobre la hora, el lugar, ni la magnitud de los ataques.

    Sin embargo, otros medios locales informaron de varios proyectiles que impactaron durante la noche del sábado en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz.

    Además, se escucharon varias explosiones en la localiad de Taherui, según recogió la televisión pública iraní IRIB. Este medio aseguró, citando “una fuente militar informada”, de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.

    IRIB dio cuenta también de varios impactos en Masan, en la región de Qeshm, una isla situada en la costa, muy cerca del estratégico puerto de Bandar Abbas.

    “Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables”

    Luego de que el CENTCOM diera a conocer los ataques adicionales a Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó la medida en redes sociales, señalando que las ofensivas iraníes contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz constituyen una violación a la tregua.

    “Aviones estadounidenses acaban de atacar depósitos iraníes de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan!“, apuntó el mandatario en Truth Social.

    Para luego advertir que “puede llegar un punto en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!“.

    El ataque al petrolero de este sábado

    El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, informó este sábado del impacto de un proyectil contra un petrolero en la zona del estrecho de Ormuz.

    El armador del buque, que no fue identificado, señaló que el incidente fue a las 08.00 horas locales (00.30 horas de Chile) y que en este “un proyectil no identificado” causó “daños en el puente”. “Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento”, indicó la UKMTO en su comunicado.

    El organismo británico recomendó a las embarcaciones que transiten con “cautela” por la zona y las emplazó a “informar de cualquier actividad sospechosa”. Además, elevó el nivel de amenaza a “sustancial” y advirtió de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.

    Más sobre:Estados UnidosIránEstrecho de OrmuzCENTCOMAtaqueBuqueUKMTOMundoDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    2.
    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    3.
    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    4.
    Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: “Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años”

    Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: “Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años”

    5.
    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes

    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes

    6.
    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva
    Chile

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    LATAM envía a Venezuela equipos de emergencia y ayuda humanitaria a afectados por terremotos

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Argentino, penquista y emprendedor diversificado: El accionista desconocido de Sky Airline

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    A dieciseisavos detrás de Inglaterra: Croacia gana en el epílogo y le arrebata a Ghana el segundo lugar del grupo
    El Deportivo

    A dieciseisavos detrás de Inglaterra: Croacia gana en el epílogo y le arrebata a Ghana el segundo lugar del grupo

    Con Harry Kane como hombre récord: Inglaterra supera a la débil Panamá y avanza como líder a dieciseisavos del Mundial

    En uno de los duelos más atractivos de dieciseisavos de final: Cristián Garay vuelve a ser cuarto árbitro en el Mundial

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Reseña de discos/singles: Hermanos Ilabaca en un romance playero, Muse recupera la mística y Yes se distancia del pasado

    El Peso del Mundo, una mirada al auge y caída de Earth, Wind & Fire

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio
    Mundo

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención