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    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    La salida de Adorni del Ejecutivo argentino se produjo tras una serie de cuestionamientos por su crecimiento patrimonial y luego de una criticada presentación televisiva en la que intentó explicar el origen de fondos no declarados.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Tras meses de estar en el ojo el huracán, el jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, anunció la renuncia a puesto este sábado.

    Aunque contaba con el respaldo del presidente argentino, Javier Milei, el secretario de Estado presentó su renuncia en medio de cuestionamientos de parte de sus colegas del gabinete y cuando estaba amenazado con ser blanco de una moción de censura por parte del Congreso a raíz de una serie de polémicas.

    “Estimado Presidente: Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mi: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", escribió Adorni en X.

    La salida de Adorni del Ejecutivo argentino se produjo tras una serie de cuestionamientos por su crecimiento patrimonial y luego de una criticada presentación televisiva en la que intentó explicar el origen de fondos no declarados. En esa instancia, atribuyó parte de su patrimonio a una herencia inesperada de su padre fallecido y a una inversión temprana en bitcoins, argumentos que no lograron convencer ni dentro ni fuera del oficialismo.

    En su carta de renuncia, Adorni insistió en que las acusaciones en su contra son “mentiras”. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, afirmó.

    “Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero, por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, cerró Adorni.

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio CRISTINA SILLE

    El declive del ahora exfuncionario comenzó el 8 de marzo, cuando viajó a Nueva York junto a Milei para participar en la “Semana argentina en Nueva York”. Ese día se conoció que también iba en el avión presidencial su esposa, Bettina Angeletti, quien no ocupa ningún cargo público y formó parte de la delegación oficial.

    A esa controversia se sumaron nuevos antecedentes: un vuelo privado a Punta del Este durante un feriado, la compra de una casa en un country que no habría sido incluida en su declaración jurada de 2024, y la adquisición de un departamento mediante una hipoteca acordada con dos jubiladas.

    La situación se agravó cuando Adorni ofreció una conferencia de prensa en Casa Rosada que profundizó las dudas sobre su patrimonio y terminó en un tenso cruce con periodistas.

    El caso volvió a escalar cuando el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que la remodelación de la casa de Adorni en Indio Cua habría costado cerca de 245 mil dólares, pagados en efectivo.

    Posteriormente, el funcionario actualizó sus datos patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, argumentando que encontró dólares en la casa de su padre fallecido y que había obtenido importantes ganancias por inversiones en criptomonedas.

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA

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