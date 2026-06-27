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    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    “El principio fundamental establecido en el acuerdo es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hezbolá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte”, afirmó el ministro de Defensa israelí.

    Por 
    Javiera Ortiz

    En el marco del acuerdo entre Israel y el Líbano, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país no se retirará del sur del Líbano hasta que el Hezbolá no se desarme y que las tropas de su país están preparadas “para una estancia prolongada en la zona de seguridad”.

    “El principio fundamental establecido en el acuerdo es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hezbolá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte”, afirmó Katz en un video.

    Katz reiteró, de igual forma, que Israel mantiene “libertad de acción” para su propia autodefensa en caso que se requiera. Según el acuerdo, aquel derecho está reservado solo para el gobierno del Líbano, no para el Hezbolá, grupo que ha rechazado el pacto.

    Katz también apuntó contra Irán, país al que Israel acusa de respaldar a Hezbolá. “Si Irán intenta atacar a Israel para impedir la implementación del acuerdo, actuaremos con contundencia y demostraremos la brecha de poder existente entre nosotros”, advirtió.

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Sus declaraciones se suman a las del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó que Irán buscaba forzar una retirada israelí del sur del Líbano, pero que su gobierno resistió esa presión.

    “Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘Esto no es asunto suyo. No tienen estatus, participación ni papel alguno aquí. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ningún grupo terrorista’”, sostuvo Netanyahu.

    Según el gobierno israelí, el acuerdo representa un “duro golpe para Irán y Hezbolá”, ya que permite que las tropas israelíes permanezcan en territorio libanés mientras exista una amenaza de seguridad.

    El acuerdo entre Israel y el Líbano

    El pacto, mediado por Estados Unidos y firmado el viernes en Washington, contempla 14 puntos y fue publicado casi en su totalidad por el Departamento de Estado del país norteamericano. Sin embargo, el denominado “Anexo de Seguridad”, considerado uno de los elementos centrales del acuerdo, se mantiene bajo reserva.

    De acuerdo con el punto tres del texto, las Fuerzas Armadas Libanesas asumirán gradualmente el control de “zonas piloto”, las que funcionarán como etapa inicial para un repliegue progresivo de las Fuerzas de Defensa de Israel desde el sur del Líbano.

    El acuerdo establece además que, una vez que las tropas libanesas asuman el control de esas áreas, podrán comenzar las labores de reconstrucción con apoyo internacional. También se permitirá el retorno de la población civil libanesa desplazada, proceso que será supervisado por Estados Unidos.

    Desde Hezbolá, en tanto, el líder del grupo chií libanés, Naim Qassem, rechazó el acuerdo y lo calificó como una “humillación, vergüenza y renuncia a la soberanía”.

    Qassem afirmó que el grupo seguirá actuando “por todos los medios necesarios” y mediante presiones internacionales para exigir que Israel cumpla con el retiro de sus tropas del Líbano.

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

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