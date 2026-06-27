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    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes

    El primer ministro israelí aseguró que el pacto, mediado por Estados Unidos, reconoce el derecho de Israel a mantener una “zona de seguridad” mientras exista una amenaza. El acuerdo contempla un repliegue gradual condicionado al desarme de grupos armados no estatales.

    Por 
    Felipe Rivera
    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes. Imagen referencial.

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que el acuerdo alcanzado con Líbano, bajo mediación de Estados Unidos, supone un “duro golpe para Irán y Hezbolá”, ya que permite que las tropas israelíes permanezcan en territorio ocupado mientras exista una amenaza.

    “El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza”, dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de ambos países.

    El mandatario israelí aseguró que Irán buscaba forzar una retirada de Israel del sur del Líbano, pero que su gobierno se resistió a esa presión.

    “Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘Esto no es asunto suyo. No tienen estatus, participación ni papel alguno aquí. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ningún grupo terrorista’”, afirmó.

    Durante su intervención, Netanyahu mostró un mapa digitalizado y señaló las dos áreas desde las cuales el Ejército israelí se retiraría tras ser reemplazado por tropas libanesas. Según dijo, una de esas zonas está fuera del área donde actualmente se ubican las fuerzas israelíes y la otra corresponde a un sector que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “ya no necesitan controlar”.

    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes

    El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, menciona un anexo de seguridad que no ha sido divulgado públicamente. Según el texto, las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán gradualmente el control de dos “zonas piloto”, como parte de un repliegue progresivo de las tropas israelíes.

    Sin embargo, ese repliegue queda condicionado al “desarme exitoso de los grupos armados no estatales” y al desmantelamiento de su infraestructura.

    El documento también establece que nada en el marco del acuerdo impide a Israel o Líbano ejercer su derecho a la autodefensa. Netanyahu recalcó ese punto y sostuvo que las tropas israelíes mantienen libertad de acción para enfrentar amenazas, incluso cuando no representen un riesgo inmediato.

    “Si ven un peligro, actúen. No solo es el derecho a actuar, sino la obligación de hacerlo”, señaló.

    El acuerdo también generó críticas dentro del propio gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó el pacto como un “grave error” y aseguró que el gobierno libanés no desarmará a Hezbolá.

    “Solo los soldados de las FDI destruirán a Hezbolá; nadie más lo hará por nosotros”, afirmó el líder del partido de extrema derecha Poder Judío.

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    Más sobre:IsraelNetanyahuIránHezboláGuerraMedio orienteAcuerdo

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