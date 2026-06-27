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    La ONU estima en hasta 6,8 millones las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

    Las proyecciones se basan en el análisis de población y daños disponibles hasta el momento e incluyen a hasta dos millones de personas únicamente en Caracas, la capital.

    Por 
    Europa Press
    ONU estima en hasta 6,8 millones las personas afectadas por los terremotos de Venezuela. Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

    Hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según las estimaciones iniciales de la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM).

    Las proyecciones se basan en el análisis de población y daños disponibles hasta el momento e incluyen a hasta dos millones de personas únicamente en Caracas, la capital. Además, ponen de relieve el potencial impacto humanitario a gran escala de estos terremotos.

    La OIM cuenta con un análisis inicial de imágenes por satélite que indican que, por ejemplo, el 31,5% de los edificios en Catia La Mar, al norte de Caracas, ha sufrido daños.

    Estos datos, obtenidos en colaboración con Microsoft AI for Good Lab, permiten identificar las zonas más afectadas y priorizar la entrega de asistencia humanitaria de emergencia.

    “Las primeras horas y días tras un desastre son decisivas. Dan forma a todo lo que viene después”, dijo la directora general de la OIM, Amy Pope. Por ello indicó que “la OIM está intensificando su respuesta con rapidez: los artículos de socorro preposicionados ya están siendo desplegados y estamos trabajando con el gobierno y los socios para proporcionar alojamiento de emergencia, artículos de socorro básicos y protección”.

    Terremotos en Venezuela. Imagen @lopezdoriga en X.

    Desplazamiento de población

    Pope también advirtió por el desplazamiento de población provocado por el desastre. “Ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad. Una respuesta rápida es esencial para proporcionar asistencia humanitaria vital y apoyar al pueblo de Venezuela en los difíciles días y meses que se avecinan”, señaló.

    Las necesidades humanitarias son especialmente evidentes en las familias que lo han perdido todo y que necesitan en primer lugar un refugio de emergencia, agua potable, saneamiento e higiene, atención sanitaria, protección y artículos básicos de socorro.

    A medida que evolucione la respuesta, también será necesaria asistencia sostenida para ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir sus hogares y recuperar sus medios de vida.

    La OIM colabora con el gobierno de Venezuela, otras agencias de la ONU y sus asociados para coordinar la respuesta y ha hecho llegar ya artículos de socorro a Caracas,los que se están preparando para su distribución, dijo el organismo.

    Asimismo sostuvo que las operaciones de búsqueda y rescate siguen siendo la prioridad inmediata, pero reiteró que las consecuencias humanitarias se prolongarán mucho más allá de los próximos días.

    “La recuperación requerirá una inversión sostenida para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas, restablecer los servicios esenciales y fortalecer la resiliencia comunitaria”, afirmó.

    Por ello hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con rapidez en apoyo de la respuesta a los terremotos. “Una asistencia humanitaria oportuna salvará vidas, aliviará el sufrimiento y ayudará a las comunidades afectadas a iniciar el proceso de recuperación”, precisó.

    Más sobre:VenezuelaTerremotoONUOIM

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