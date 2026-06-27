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    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C

    El registro fue informado de manera preliminar por el Servicio Meteorológico Alemán en Saarbrücken, al oeste del país. La ola de calor se extendería durante el fin de semana y podría llevar las temperaturas hasta los 42°C.

    Por 
    Felipe Rivera
    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C. Imagen referencial. Li Jing

    Alemania registró una temperatura record máxima preliminar de 41,3°C en un barrio de Saarbrücken, en el oeste del país, en medio de una intensa ola de calor que se extiende desde hace más de diez días.

    El dato fue informado por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) y, de confirmarse, superaría el récord histórico anterior del país, registrado el 25 de julio de 2019 en Tönisvorst y Duisburgo, donde los termómetros alcanzaron los 41,2°C.

    Desde el DWD precisaron que se trata de un valor provisional y que el proceso de validación podría tardar algunos días. Aun así, el propio organismo destacó que la marca de 41,3°C fue alcanzada por primera vez en Alemania desde el inicio de las mediciones meteorológicas.

    El meteorólogo Uwe Baumgarten, del DWD, advirtió que la temperatura podría repetirse durante este sábado o incluso ser superada levemente. Según las previsiones, gran parte del país enfrentará una jornada seca, con calor entre intenso y extremo, y máximas que podrían ubicarse entre 36°C y 41°C.

    El organismo no descarta que algunos puntos de Alemania alcancen localmente los 42°C durante el fin de semana. Para el domingo, las temperaturas podrían intensificarse especialmente en el este del país, con registros incluso cercanos a los 43°C en algunas localidades.

    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C. Imagen referencial. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATONCHILE

    La ola de calor ya ha provocado la cancelación de eventos deportivos y culturales, además de advertencias por posibles alteraciones en la red ferroviaria alemana. La compañía ferroviaria recomendó evitar viajes que no sean estrictamente necesarios ante el impacto de las altas temperaturas en la infraestructura.

    El riesgo de incendios forestales también aumentó con fuerza, según el DWD. En algunas zonas del este del país se alcanzó el nivel de alerta más alto.

    Además del calor extremo, los meteorólogos advirtieron que desde el sábado podrían ingresar tormentas desde el oeste, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y vientos fuertes en algunas regiones.

    Con una duración estimada de cerca de 12 días, el actual periodo de alertas por calor figura entre los más extensos desde que el DWD implementó su sistema de advertencias en 2005. El organismo también indicó que nunca había registrado tan temprano en el año un periodo de alertas de esta duración.

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