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    Vicepresidente de Venezuela afirma que ya han llegado 17 vuelos con ayuda internacional tras terremoto

    Oliver Blanco dijo que además para las próximas horas se espera la llegada otros 25 vuelos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Terremotos en Venezuela. Imagen @lopezdoriga en X.

    Tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el miércoles, que hasta el momento ha dejado al menos 920 muertos y más de 3.300 heridos el viceministro de ese país, Oliver Blanco, actualizó el estado de la ayuda internacional que están enviando los gobiernos de distintos países.

    “En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales”, dijo en su cuenta de X.

    Añadió que “agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional en horas de desconcierto para los venezolanos. ¡Unidos saldremos de esto!“.

    Cifra de víctimas en aumento

    A pocos días de la tragedia y mientras los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos y removiendo escombros se prevé su impacto podría ser aún mayor.

    El Servicio Geológico de Estados Unidos entregó estimaciones que combinan la intensidad del terremoto con la densidad de población en las áreas afectadas.

    Según su cálculo, podría haber más de 1.000 fallecidos (92% probable), y no se descartaba que los muertos lleguen a 10.000 (59%).

    Más sobre:VenezuelaTerremotoOliver BlancoAyuda internacional

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