Rusia afirma que tomó una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este sábado que sus tropas tomaron la localidad de Novoakeliuvate, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el marco de la ofensiva que Moscú mantiene sobre el territorio ucraniano.

Según informó, unidades de la agrupación de tropas Este avanzaron “en la profundidad de la defensa enemiga” y extendieron su control sobre esa zona. La localidad se ubica en la orilla izquierda del río Haichur, cerca de una carretera y una línea ferroviaria.

De acuerdo con Moscú, la captura de Novoakeliuvate permitiría acelerar el avance de sus fuerzas en Dnipropetrovsk, una región donde las tropas rusas aseguran haber ampliado paulatinamente su presencia durante los últimos meses.

El Ministerio de Defensa ruso también afirmó que, durante las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas sufrieron más de 350 bajas en la línea de operaciones de la agrupación Este.

El parte agregó que se registraron más de 305 bajas en el sector de operaciones del grupo Centro, más de 220 en el del grupo Oeste, más de 205 en el del grupo Norte, más de 200 en el del grupo Sur y hasta 60 en el área del grupo Dniéper.

Rusia sostuvo además que las tropas ucranianas perdieron 16 vehículos blindados de combate, 74 automóviles, nueve piezas de artillería, 10 estaciones de guerra electrónica y un radar de contrabatería RADA.

El reporte ruso también aseguró que sus defensas derribaron 16 bombas aéreas guiadas, tres misiles de crucero Flamingo y 511 drones durante la jornada.

El anuncio ocurre días después de que Moscú informara la captura de Ivolzhanske, en la región de Sumi, como parte de los avances que asegura haber logrado en distintos frentes de la guerra iniciada hace ya cuatro años, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.