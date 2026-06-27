Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevos enfrentamientos entre EE.UU. e Irán

Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevo cruce de ataques entre EE.UU. e Irán

La agencia marítima británica UKMTO elevó este sábado su nivel de amenaza en el estrecho de Ormuz a “sustancial”, luego de que un petrolero reportara haber sido alcanzado por un proyectil en una zona clave para el tránsito energético mundial.

Según informó Reuters, el buque sufrió daños en el puente, aunque toda la tripulación se encuentra a salvo. La agencia marítima británica también indicó que, hasta el momento, no se han registrado daños medioambientales.

El incidente se produjo en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, luego de que ambos países se acusaran mutuamente de violar el acuerdo provisional alcanzado hace dos semanas para poner fin al conflicto.

Washington afirmó que atacó objetivos iraníes durante la noche, mientras que Teherán sostuvo que golpeó posiciones vinculadas a fuerzas estadounidenses en respuesta a acciones previas de Estados Unidos.

Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevo cruce de ataques entre EE.UU. e Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó, según medios estatales iraníes, que sus fuerzas atacaron posiciones militares estadounidenses en la región como respuesta a la “agresión estadounidense”. En paralelo, Bahréin, país que alberga la sede regional de la Armada de Estados Unidos, denunció haber sido blanco de drones iraníes.

El Ministerio de Exteriores de Bahréin condenó “en los términos más enérgicos” el ataque contra su territorio y sostuvo que la ofensiva representa una amenaza para la seguridad de ciudadanos y residentes.

La tensión también se ha trasladado al control del estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante del comercio energético global. Según Euronews, la UKMTO advirtió a los navegantes sobre la presencia de minas navales en la zona y pidió prever una fuerte presencia militar, además de congestión en las rutas de paso.

El Mando Central de Estados Unidos indicó que aviones estadounidenses bombardearon depósitos iraníes de misiles y drones, además de instalaciones de radar costero, tras un ataque con dron contra el buque M/V Ever Lovely, de bandera de Singapur, cuando salía del estrecho por la costa de Omán.

Aumentan alertas en Ormuz tras ataque a petrolero y nuevo cruce de ataques entre EE.UU. e Irán

Desde Teherán, el presidente de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, acusó a Donald Trump de no tener compromiso con los principios de la negociación ni con el alto al fuego.

En tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que Estados Unidos ha respetado el acuerdo y responsabilizó a Irán por una eventual reactivación del conflicto. “La violencia será respondida con violencia”, señaló en X.