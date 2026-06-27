Tras 32 horas del terremoto: rescatan a bebé recién nacido entre los escombros en Venezuela

Tras 32 horas: rescatan a un bebé recién nacido entre los escombros del terremoto en Venezuela.

Un bebé recién nacido fue rescatado entre los escombros de un edificio derrumbado la noche del pasado viernes en la ciudad de La Guaira en Venezuela, una de las ciudades más golpeadas por los dos terremotos que golpearon al país el pasado miércoles.

Un video obtenido y difundido por la agencia de noticias AFP evidenció a un grupo de rescatistas sacando a un bebé entre los escombros y aplausos de las personas en la ciudad al norte de la capital del país caribeño, Caracas.

Según el usuario que publicó el video en las redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 horas.

En tanto, la madre del recién nacido fue rescatada una hora después por los equipos de rescate desplegados en aquella zona.

Según el último reporte entregado por autoridades venezolanas, la cifra de fallecidos aumentó 920 fallecidos y se reportaron 3.000 heridos a causa de los dos terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el miércoles.