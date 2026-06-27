Tormenta tropical y un ciclón pone en alerta a Japón: ordenan evacuar casi 200 mil personas

La tormenta tropical Mekkhala y un ciclón extratropical mantienen en alerta a zonas del este y oeste de Japón, donde las autoridades mantienen órdenes de evacuación para 191.403 personas y reportan al menos siete heridos.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), Mekkhala se encontraba este sábado al sur del cabo Muroto, unos 750 kilómetros al suroeste de Tokio, y avanzaba hacia el noreste a 50 km/h.

El sistema registra vientos sostenidos de 72 km/h cerca de su centro y ráfagas máximas de hasta 108 km/h.

La previsión de la JMA situaba la tormenta hacia la noche del sábado a unos 70 kilómetros al este-sureste de Katsuura, cerca de 100 kilómetros al sureste de Tokio, antes de transformarse en ciclón extratropical.

Para la mañana del domingo, la agencia prevé hasta 200 milímetros de lluvia en la región de Kanto-Koshin, donde se ubica Tokio, y hasta 250 milímetros en Tokai, zona que se extiende por la costa del océano Pacífico.

El último balance de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres elevó de cuatro a siete el número de heridos por el temporal. Entre ellos hay personas lesionadas en Nara, Yamaguchi y Kagoshima.

El organismo también reportó 289 viviendas dañadas, principalmente en Nara y Kagoshima. En la prefectura de Yamaguchi, una vivienda se derrumbó por un deslizamiento de tierra y una persona permanece desaparecida.

Mekkhala, considerado el séptimo tifón del año según la nomenclatura japonesa, ha provocado inundaciones, daños en carreteras y afectaciones en infraestructura en Okinawa, además de deslizamientos en varios distritos de la isla meridional de Kyushu.

La tormenta también ha impactado el transporte. Más de 200 vuelos fueron cancelados el viernes, principalmente con destino u origen en el aeropuerto de Naha.

El temporal además comenzó a afectar servicios terrestres, con advertencias y suspensiones en líneas del tren bala shinkansen en las regiones de Kanto, Tohoku y Shinetsu.

Las autoridades japonesas habían mantenido inicialmente órdenes de evacuación para más de un millón de personas, cifra que luego fue reducida en el último balance oficial.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada de verano y otoño, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico favorecen la formación de ciclones que pueden provocar inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en infraestructura e interrupciones en el transporte.