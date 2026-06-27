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    Oposición venezolana acusa al Estado de no estar preparado para responder a terremotos

    La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirmó que "Venezuela necesita instituciones capaces de prevenir, responder y proteger la vida de su gente”, tras señalar que la insuficiencia de capacidad de respuesta obligó a los ciudadanos a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y operativa.

    Por 
    Lya Rosen
    Terremotos en Venezuela. Imagen @lopezdoriga en X.

    La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), afirmó este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, según consignó EFE.

    “Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud”, subrayó la PUD en un comunicado que también compartieron en redes sociales.

    A su juicio, la “insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta” obligó a “miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa”.

    “Venezuela necesita instituciones capaces de prevenir, responder y proteger la vida de su gente”, manifestó la PUD en su publicación en X.

    De la misma forma, la coalición opositora expresó su solidaridad con las personas que han perdido a un ser querido tras los terremotos y a “todos aquellos que hoy enfrentan la incertidumbre de haberlo perdido todo”.

    Además agradeció la labor de bomberos, personal médico, rescatistas y voluntarios, como la de la comunidad internacional, pero pidió que se fortalezca la cooperación durante los próximos días para lograr hacer frente a una “emergencia humanitaria de enormes dimensiones”.

    Hacemos un llamado urgente para que se concentren todos los recursos humanos, equipos especializados y maquinaria pesada necesarios en las zonas más afectadas, particularmente en el estado La Guaira, donde la emergencia demanda una respuesta inmediata y proporcional a la gravedad de la situación”, apuntó el bloque político.

    En su publicación, la PUD informó asimismo que han habilitado sus sedes como centros de acopio y coordinación para apoyar a hospitales, refugios y comunidades afectadas.

    Más sobre:VenezuelaOposiciónEstadoPreparaciónTerremotosEmergenciaPlataforma Unitaria DemocráticaMundo

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