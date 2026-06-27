EE.UU. autoriza a Anthropic lanzar su modelo de IA más avanzado tras su restricción por motivos de “seguridad”

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció este viernes el restablecimiento del acceso a uno de sus modelos más avanzados, Claude Mythos 5, tras un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el que la había obligado hace dos semanas a restringir su uso por motivos de “seguridad nacional”.

De esta manera, la Administración de Donald Trump autorizó a la compañía a lanzar su potente modelo de IA a determinadas firmas, luego de revisar los requisitos de licencia tras el bloqueo por asuntos de seguridad.

A través de una publicación en sus redes sociales, Anthropic señaló que, tras una “estrecha colaboración” con Washington, el Mythos 5, su modelo de ciberseguridad “más robusto”, puede volver a implementarse en un conjunto de organizaciones estadounidenses que operan y protegen infraestructuras críticas" .

“Estamos restableciendo el acceso para estas organizaciones con rapidez y seguimos trabajando con el gobierno para ampliar el acceso a Mythos 5 y que Fable 5 vuelva a estar disponible para uso general”, informó.

Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical… — Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2026

Este anuncio se conoce después de que el gobierno estadounidense emitiera una orden ejecutiva con la que restringía el uso de dichos modelos de IA a ciudadanos extranjeros por motivos de “seguridad nacional”.

Anthropic, por su parte, denunció hace dos semanas que Fable 5 ya contaba con estrictas salvaguardas para reducir el riesgo de uso indebido en tareas de ciberseguridad y criticó que la Casa Blanca solo les notificase las presuntas vulnerabilidades del sistema de manera verbal.

Hasta hace poco, la Administración Trump había mantenido un enfoque pasivo en la regulación de la inteligencia artificial para asegurar que las empresas estadounidenses mantuvieran su ventaja competitiva frente a rivales como China.

Sin embargo, Washington endureció su postura al imponer restricciones a Anthropic y exigir a OpenAI, uno de los competidores directos de dicha compañía, que limite su modelo más reciente .

La intervención respondía a los rumores de que esta tecnología representaba un grave riesgo para la seguridad global al dotar a ciberpiratas y actores hostiles de una IA capaz de detectar y explotar vulnerabilidades informáticas a una velocidad sin precedentes.