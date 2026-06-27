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    EE.UU. autoriza a Anthropic lanzar su modelo de IA más avanzado tras su restricción por motivos de “seguridad”

    La empresa de inteligencia artificial informó que Mythos 5 está disponible tras un acuerdo con la Administración de Donald Trump y que sigue trabajando con Washington para ampliar el acceso a dicho modelo y que Fable 5 vuelva a estar disponible para uso general.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La empresa estadounidense de Inteligencia Artificial, Anthropic. Foto: Europa Press/Contacto/Pavlo Gonchar.

    La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció este viernes el restablecimiento del acceso a uno de sus modelos más avanzados, Claude Mythos 5, tras un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el que la había obligado hace dos semanas a restringir su uso por motivos de “seguridad nacional”.

    De esta manera, la Administración de Donald Trump autorizó a la compañía a lanzar su potente modelo de IA a determinadas firmas, luego de revisar los requisitos de licencia tras el bloqueo por asuntos de seguridad.

    A través de una publicación en sus redes sociales, Anthropic señaló que, tras una “estrecha colaboración” con Washington, el Mythos 5, su modelo de ciberseguridad “más robusto”, puede volver a implementarse en un conjunto de organizaciones estadounidenses que operan y protegen infraestructuras críticas".

    “Estamos restableciendo el acceso para estas organizaciones con rapidez y seguimos trabajando con el gobierno para ampliar el acceso a Mythos 5 y que Fable 5 vuelva a estar disponible para uso general”, informó.

    Este anuncio se conoce después de que el gobierno estadounidense emitiera una orden ejecutiva con la que restringía el uso de dichos modelos de IA a ciudadanos extranjeros por motivos de “seguridad nacional”.

    Anthropic, por su parte, denunció hace dos semanas que Fable 5 ya contaba con estrictas salvaguardas para reducir el riesgo de uso indebido en tareas de ciberseguridad y criticó que la Casa Blanca solo les notificase las presuntas vulnerabilidades del sistema de manera verbal.

    Hasta hace poco, la Administración Trump había mantenido un enfoque pasivo en la regulación de la inteligencia artificial para asegurar que las empresas estadounidenses mantuvieran su ventaja competitiva frente a rivales como China.

    Sin embargo, Washington endureció su postura al imponer restricciones a Anthropic y exigir a OpenAI, uno de los competidores directos de dicha compañía, que limite su modelo más reciente.

    La intervención respondía a los rumores de que esta tecnología representaba un grave riesgo para la seguridad global al dotar a ciberpiratas y actores hostiles de una IA capaz de detectar y explotar vulnerabilidades informáticas a una velocidad sin precedentes.

    Más sobre:Estados UnidosGobiernoAnthropicIADonald TrumpMythos 5Fable 5Mundo

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