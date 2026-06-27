SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Al menos diez heridos tras ataque ucraniano a planta militar en la ciudad rusa de Volgogrado

    El gobernador de la región, Andrei Bocharov, confirmó el balance de lesionados tras “ataques aéreos durante la noche y la mañana”, y aseguró que todos fueron inmediatamente llevados al hospital y “están fuera de peligro”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque ucraniano sobre una planta militar en Volgogrado, Rusia. Imagen @Exilenova_plus en X.

    Al menos diez personas resultaron heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según informaron las autoridades locales.

    El gobernador de la región, Andrei Bocharov, confirmó el balance de lesionados tras los “ataques aéreos durante la noche y la mañana” dirigidos contra la planta militar, que provocaron incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales.

    Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado (...) Por el momento se tiene constancia de diez heridos”, informó Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.

    Las víctimas fueron inmediatamente llevadas al hospital y todas “están fuera de peligro”, aseguró en el comunicado. El gobernador de la región además instó a los servicios locales a que se determine con precisión las consecuencias del bombardeo y se calcule el número de lesionados.

    En respuesta a los atentados ucranianos, las tropas rusas dirigieron sus ofensivas con armas de alta precisión y drones en contra de instalaciones militares y empresas del complejo industrial de defensa ucraniano. El gobierno de Volodimir Zelensky aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque.

    Más sobre:RusiaUcraniaVolgogradoPlanta militarAtaqueAndrei BocharovHeridosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. autoriza a Anthropic lanzar su modelo de IA más avanzado tras su restricción por motivos de “seguridad”

    A los 73 años fallece Paul Landon, el recordado conductor de Tierra Adentro

    Oposición venezolana acusa al Estado de no estar preparado para responder a terremotos

    Petro asegura estar listo “y no ser un obstáculo” para el cambio de gobierno con De la Espriella

    En Consejo Social UDI: gremialismo entregará a Kast propuesta con preocupaciones ciudadanas recogidas a lo largo del país

    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Petro asegura estar listo “y no ser un obstáculo” para el cambio de gobierno con De la Espriella

    Petro asegura estar listo “y no ser un obstáculo” para el cambio de gobierno con De la Espriella

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    A los 73 años fallece Paul Landon, el recordado conductor de Tierra Adentro
    Chile

    A los 73 años fallece Paul Landon, el recordado conductor de Tierra Adentro

    En Consejo Social UDI: gremialismo entregará a Kast propuesta con preocupaciones ciudadanas recogidas a lo largo del país

    Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI
    Negocios

    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    El arrepentimiento de Fernando Muslera tras su error ante España: “Le pido disculpas a todos los uruguayos”

    “¡Dale de una vez!“: la furia de Marcelo Bielsa con los periodistas tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Al menos diez heridos tras ataque ucraniano a planta militar en la ciudad rusa de Volgogrado
    Mundo

    Al menos diez heridos tras ataque ucraniano a planta militar en la ciudad rusa de Volgogrado

    EE.UU. autoriza a Anthropic lanzar su modelo de IA más avanzado tras su restricción por motivos de “seguridad”

    Oposición venezolana acusa al Estado de no estar preparado para responder a terremotos

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas