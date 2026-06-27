Al menos diez heridos tras ataque ucraniano a planta militar en la ciudad rusa de Volgogrado

Al menos diez personas resultaron heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región, Andrei Bocharov, confirmó el balance de lesionados tras los “ataques aéreos durante la noche y la mañana” dirigidos contra la planta militar, que provocaron incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales.

“ Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado (...) Por el momento se tiene constancia de diez heridos”, informó Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.

Las víctimas fueron inmediatamente llevadas al hospital y todas “están fuera de peligro”, aseguró en el comunicado. El gobernador de la región además instó a los servicios locales a que se determine con precisión las consecuencias del bombardeo y se calcule el número de lesionados.

En respuesta a los atentados ucranianos, las tropas rusas dirigieron sus ofensivas con armas de alta precisión y drones en contra de instalaciones militares y empresas del complejo industrial de defensa ucraniano. El gobierno de Volodimir Zelensky aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque.