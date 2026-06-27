Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

Tal como habían adelantado las autoridades y diversos organismos internacionales la cifra de fallecidos y heridos tras los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles ha seguido aumentando en la medida que avanzan las labores de rescate y remoción de escombros.

El gobierno informó esta tarde que los fallecidos ya llegan a 1.430 mientras que los heridos suman 3.238. El último reporte oficial había contabilizado al menos 920 muertos y estimaba en más de 3.300 los heridos.

Además el gobierno actualizó la cifra que familias damnificadas que están siendo atendidas en refugios, las que llegan a 3.142, mientras que en las zonas afectadas por la catástrofe se contabilizan más de 12 mil atenciones médicas de las cuales unas 7.500 se han dado en puntos de emergencia y 5.000 en hospitales.

Más temprano el viceministro de Venezuela, Oliver Blanco, también había actualizado el estado de la ayuda internacional que están enviando los gobiernos de distintos países.

En este sentido dijo que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

Cifra de víctimas en aumento

A pocos días de la tragedia y mientras los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos y removiendo escombros se prevé su impacto podría ser aún mayor.

El Servicio Geológico de Estados Unidos entregó estimaciones que combinan la intensidad del terremoto con la densidad de población en las áreas afectadas.

Según su cálculo, podría haber más de 1.000 fallecidos (92% probable), y no se descartaba que los muertos lleguen a 10.000 (59%).

En tanto la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) proyecta que hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

Las estimaciones se basan en el análisis de población y daños disponibles hasta el momento e incluyen a hasta dos millones de personas únicamente en Caracas, la capital.

La OIM cuenta con un análisis inicial de imágenes por satélite que indican que, por ejemplo, el 31,5% de los edificios en Catia La Mar, al norte de Caracas, ha sufrido daños.