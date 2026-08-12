SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Permite revisar mochilas y prohíbe vestimentas que oculten el rostro: Escuelas Protegidas ya es ley tras su publicación en el Diario Oficial

    La normativa establece diversas medidas de seguridad para las comunidades educativas, además de fortalecer la responsabilidad de las familias.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Hoy miércoles fue publicada en el Diario Oficial la ley Escuelas Protegidas, normativa que tiene por objetivo establecer medidas de seguridad, orden, y respeto para las comunidades educativas.

    La ley considera distintas normativas, que van de la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, así como también la prohibición de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial.

    La publicación en el Diario Oficial fue destacado esta mañana por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien señaló que esta nueva ley “ratifica la importancia que tiene para el gobierno la educación”.

    “Esta es una ley que entrega nuevas herramientas para que los colegios puedan atender conflictos propios de la convivencia escolar, pero también que puedan impedir hechos de violencia e incluso delictuales, que la verdad es que exceden las capacidades de las que los equipos escolares pueden tener para enfrentarlos”, destacó.

    Asimismo, la secretaria de Estado recordó el ataque ocurrido en un establecimiento escolar en Calama, lo que gatilló que finalmente este proyecto saliera adelante.

    “El espacio escolar debiera ser sagrado, y todos debiéramos alinearnos en el objetivo de que hechos tan lamentables no traspasen sus fronteras”, afirmó. “Hoy día estamos dando un paso clave justamente en esa dirección de poder resguardar aquello. Como gobierno hemos trabajado para entregar respuestas concretas, y la Ley de Escuelas Protegidas así lo evidencia”.

    Esta ley, detalló, permitirá que los establecimientos incorporen en su reglamento interno la revisión de mochilas y pertenencias, que prohíban el uso de accesorios que impidan la identificación facial, con ciertas excepciones, y que sancionen como falta grave la realización de amenazas que interrumpen las clases. Asimismo, también fortalece la responsabilidad de las familias.

    “Los padres y apoderados deben ser parte de la solución y acompañar a sus hijos cuando existen situaciones difíciles, cuando hay problemas de convivencia o cuando se les aplican medidas o sanciones. Estos tienen un deber que cumplir que es insustituible, que ni el Estado ni tampoco su escuela puede reemplazar”, añadió.

    Los colegios, señaló, “tienen que ser lugares donde se pueda enseñar y donde se pueda aprender en paz. Y con la Ley de Escuelas Protegidas, hoy día, damos un paso importante en esa dirección”.

    En qué consiste Escuelas Protegidas

    En primera instancia, la ley autoriza a los establecimientos a incorporar en sus reglamentos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de estudiantes, excluyendo sus vestimentas. En este proceso, se indica, no puede haber desnudez, revisión corporal ni contacto físico o exposición innecesaria, y debe ser realizado por personal autorizado y capacitado.

    Si el estudiante se niega a la revisión, el colegio debe avisar a sus padres o apoderados. En caso de que se encuentren elementos peligrosos, se debe informar de inmediato a la familia y a Carabineros o la PDI.

    En los casos de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, condiciones de neurodivergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas, la revisión solo puede hacerse “con el acompañamiento previo y permanente, durante toda la diligencia, de un profesional del Programa de Integración Escolar o del equipo de convivencia con formación específica”.

    En cuanto a la gestión de las denuncias, la ley establece que se prioriza la gestión colaborativa del conflicto, y que la Superintendencia podrá desechar denuncias que carezcan de antecedentes suficientes.

    Asimismo, indica que los docentes podrán aplicar medidas pedagógicas, correctivas y disciplinarias inmediatas, siguiendo criterios de proporcionalidad y lo que diga el reglamento interno.

    Junton con esto, la ley también refuerza los deberes de los apoderados, ya que indica que obligatoriamente deben asistir a citaciones formales del establecimiento en casos de convivencia escolar o violencia.

    En materia de vestimenta, la ley señala que con el fin de resguardar la seguridad en el interior de los establecimientos, “los reglamentos internos deberán contener prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, siempre que no respondan a necesidades de salud, religiosas u otras debidamente justificadas”.

    Por otra parte, Escuelas Protegidas también indica que un adulto que sea condenado por delitos cometidos en contra de un profesional o asistente de la educación en el ejercicio de sus funciones, “quedará sujeta a la prohibición de celebrar contratos con el Estado por un período de tres años”. Asimismo, los colegios podrán suspender el ingreso de padres o apoderados que agredan física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.

    Más sobre:NacionalEscuelas ProtegidasEducaciónMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric desata malestar en el Socialismo Democrático al plantear que Tohá no llegó a “salvar los muebles” de su gobierno

    La declaración de Vivanco ante la Fiscalía: “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo de la causa. Migueles tampoco”

    Oposición toma control de comisión investigadora sobre gestión de Steinert y citación a exministra será prioridad

    El legado del fallecido expremier Zhu Rongji, el “zar económico” que impulsó a China a liberalizar su mercado y ayudó a convertirla en una potencia

    Jesús, el niño de 6 años que se convirtió en la primera víctima chilena del terremoto en Colombia

    “El negocio empalagoso de siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    Lo más leído

    1.
    Familia Allende vende casa del expresidente a una empresa de topografía y se transformará en oficinas

    Familia Allende vende casa del expresidente a una empresa de topografía y se transformará en oficinas

    2.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    3.
    La exposición del exministro Luis Cordero ante el TC para defender la megarreforma representando a industria salmonera

    La exposición del exministro Luis Cordero ante el TC para defender la megarreforma representando a industria salmonera

    4.
    “Una falta de respeto a la soberanía nacional”: Publicación de embajador israelí por exposición en Viña del Mar desata emplazamiento de senadores

    “Una falta de respeto a la soberanía nacional”: Publicación de embajador israelí por exposición en Viña del Mar desata emplazamiento de senadores

    5.
    Zandra Parisi (PDG) advierte al gobierno tras cerrarle la puerta al feriado del 17 de septiembre: “Necesita 89 votos para sus proyectos futuros”

    Zandra Parisi (PDG) advierte al gobierno tras cerrarle la puerta al feriado del 17 de septiembre: “Necesita 89 votos para sus proyectos futuros”

    6.
    Evelyn Matthei por estado de excepción que sumaría a FF.AA. a seguridad pública en barrios: “Ningún militar te va aceptar eso”

    Evelyn Matthei por estado de excepción que sumaría a FF.AA. a seguridad pública en barrios: “Ningún militar te va aceptar eso”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Oposición toma control de comisión investigadora sobre gestión de Steinert y citación a exministra será prioridad
    Chile

    Oposición toma control de comisión investigadora sobre gestión de Steinert y citación a exministra será prioridad

    Jesús, el niño de 6 años que se convirtió en la primera víctima chilena del terremoto en Colombia

    El nuevo objetivo en la mira de los libertarios: que Chile corte relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?
    Negocios

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?

    ¿Prioridades o discrecionalidad?

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Con el regreso de Clemente Montes: el plan de Garnero para meter a la UC en cuartos de la Libertadores sin Zampedri
    El Deportivo

    Con el regreso de Clemente Montes: el plan de Garnero para meter a la UC en cuartos de la Libertadores sin Zampedri

    Manuel Mayo rompe el silencio por las polémicas en Azul Azul y su contrato de confidencialidad con Michael Clark

    Con De la Peña: Milovan Kegevic anuncia plan para el tenis, pero Comisión Electoral cita a asamblea para reemplazarlo

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine
    Tecnología

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “El negocio empalagoso de siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?
    Cultura y entretención

    “El negocio empalagoso de siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura

    Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros

    El legado del fallecido expremier Zhu Rongji, el “zar económico” que impulsó a China a liberalizar su mercado y ayudó a convertirla en una potencia
    Mundo

    El legado del fallecido expremier Zhu Rongji, el “zar económico” que impulsó a China a liberalizar su mercado y ayudó a convertirla en una potencia

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?