SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró un "duro golpe" a Irán, reiterando que sus fuerzas no se retirarán "hasta" que Hezbolá se desarme.

    Por 
    Europa Press
    Delegaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron hoy viernes un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales de cooperación.

    Delgaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos han firmado este viernes un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales de cooperación, concluyendo así la quinta ronda de conversaciones auspiciada por Washington desde marzo, día en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus combates y que el acuerdo de alto el fuego no ha conseguido ponerles fin.

    “Hoy es un buen día. Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el Gobierno soberano de Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comienza a sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas. Y eso es lo que se merecen estas dos naciones”, ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia de firma.

    El jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que en Líbano llevan “décadas sufriendo enormemente como consecuencia de la injerencia externa en sus asuntos”, en una velada alusión a Irán, si bien ha recalcado que “esto no es lo que quiere el pueblo”.

    En la misma línea, ha evocado a los residentes del norte de Israel, quienes son “blanco de atentados terroritas lanzados” desde territorio libanés, aunque aquí Rubio ha incidido en que ni los ciudadanos ni las autoridades libanesas están detrás de estos ataques.

    Rubio ha advertido en todo caso de que “llevará mucho trabajo y algo de tiempo” devolver a los dos países a la situación anterior al conflicto, pero ha celebrado que “hoy damos el primer paso en ese camino”, que es “el más difícil”.

    El acto ha contado con la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Mouawad Hamadé, evocado las palabras de Rubio, ha aplaudido el alcance de un acuerdo que supone un “primer paso” hacia el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de su país.

    Pese a ello, ha reconocido que el acuerdo marco llega tras una “reunión larga y difícil”, por lo que ha agradecido la “cooperación de Estados Unidos así como a Israel durante una ronda de conversaciones de cuatro jornadas en Washington. Además, ha atribuido este “hito” al “liderazgo” del presidente Donald Trump, la “tenacidad” del primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el “patriotismo” de las Fuerzas Armadas libanesas.

    Por su parte, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien ha celebrado el “acuerdo marco trilateral”, considerando que este allana el “camino hacia la paz” con el país vecino, además de que “Irán queda fuera (y) Hezbolá queda fuera” de las negociaciones. Esta misma semana, el representante diplomático advirtió de que las negociaciones “corren el peligro de descarrilar”, alegando que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán habían dado “un nuevo impulso” a Hezbolá.

    La reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se ha hecho esperar y en un vídeo difundido en redes sociales ha celebrado lo que ha considerado de “duro golpe para Irán”.

    Irán está intentando obligarnos a retirarnos del sur de Líbano por la fuerza. Y, en esencia, Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘esto no les incumbe. No tienen ningún papel en Líbano. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ninguna organización terrorista’”, ha explicado.

    El jefe del Ejecutivo ha indicado que sus fuerzas están “permitiendo que el Ejército libanés comience a prepararse para tomar territorio”, pero ha asegurado al mismo tiempo que no se retirarán de la “zona de amortiguación hasta que Hezbolá se desarme y mientras exista una amenaza para el Estado de Israel”.

    Más sobre:MundoEstados UnidosIsraelLíbano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido
    Chile

    Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

    Poduje da por zanjada diferencia con Quiroz por recortes: “Todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos a la virgen del puño”

    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia
    Negocios

    Cencosud sigue expandiéndose y ahora anuncia compra de cadena mayorista Makro en Colombia

    Trump amenaza con arancel de 100% a países que impongan impuestos digitales a empresas estadounidenses

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad
    Tendencias

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial
    El Deportivo

    Senegal se destapa y consigue espectacular goleada sobre Irak que lo hace soñar con la segunda ronda del Mundial

    Francia cumple la predicción de Haaland y golea a la alternativa Noruega gracias a una espectacular tarde de Dembelé

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago
    Cultura y entretención

    Festival CUIR CUIR para niñeces y adolescencias diversas regresa e itinera por Cerro Navia, Providencia y Santiago

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”
    Mundo

    Líbano e Israel firman en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una “paz y seguridad duraderas”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas