“Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

El Presidente José Antonio Kast, haciendo uso de sus atribuciones, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una norma de la megarreforma.

Se trata del artículo 31° de la iniciativa gubernamental que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

El requerimiento del Mandatario sostiene que el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto”.

En ese contexto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respaldó la decisión del Mandatario. “Si es una decisión del Presidente, siempre estoy de acuerdo”, señaló en diálogo con radio ADN.

Respecto a la reposición de servicios básicos ante emergencias, el ministro señaló que “no corresponde” que lleguen cuentas de luz “a casas quemadas, que nos pasó con una compañía en Penco, o que llegaran cuentas abultadas de 2 o 3 millones de pesos a personas que no tenían consumo. Esas cosas hay que corregirlas, las empresas tienen que estar a la altura”, sostuvo.

En se sentido, planteó que hay empresas que han estado operando “muy bien”, otras “más o menos”, y otras “pésimamente mal”.

“Entonces, es muy variada la situación como para dictar una regla general, en mi opinión. Pero sí creo que no corresponde y hay que tener tino y criterio para no enviar cuentas de luz atrasadas a casas que están quemadas”, indicó.

En caso de ocurrir esas situaciones, señaló que se debiera “discutir caso a caso, porque son muy distintas las situaciones”.

“Pero en general lo que vemos nosotros y lo que yo creo personalmente, es que en esos casos no debiera haber cargo, y de hecho muchas empresas lo han hecho así, que no cobran mientras está la tragedia y después se dan planes para facilitar el pago en el caso que haya atrasos”, sostuvo.