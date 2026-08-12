SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

    El titular del Minvu respaldó que el gobierno haya recurrido al TC para impugnar una norma de la megarreforma sobre reconexión gratuita de servicios en zonas siniestradas por los incendios. En ese sentido, planteó que se debería analizar cada caso en particular.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Raphael Sierra/Aton Chile

    El Presidente José Antonio Kast, haciendo uso de sus atribuciones, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una norma de la megarreforma.

    Se trata del artículo 31° de la iniciativa gubernamental que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y el Biobío, a pesar de que se hayan interrumpido por no pago.

    El requerimiento del Mandatario sostiene que el artículo en cuestión “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto”.

    En ese contexto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respaldó la decisión del Mandatario. “Si es una decisión del Presidente, siempre estoy de acuerdo”, señaló en diálogo con radio ADN.

    Respecto a la reposición de servicios básicos ante emergencias, el ministro señaló que “no corresponde” que lleguen cuentas de luz “a casas quemadas, que nos pasó con una compañía en Penco, o que llegaran cuentas abultadas de 2 o 3 millones de pesos a personas que no tenían consumo. Esas cosas hay que corregirlas, las empresas tienen que estar a la altura”, sostuvo.

    En se sentido, planteó que hay empresas que han estado operando “muy bien”, otras “más o menos”, y otras “pésimamente mal”.

    “Entonces, es muy variada la situación como para dictar una regla general, en mi opinión. Pero sí creo que no corresponde y hay que tener tino y criterio para no enviar cuentas de luz atrasadas a casas que están quemadas”, indicó.

    En caso de ocurrir esas situaciones, señaló que se debiera “discutir caso a caso, porque son muy distintas las situaciones”.

    “Pero en general lo que vemos nosotros y lo que yo creo personalmente, es que en esos casos no debiera haber cargo, y de hecho muchas empresas lo han hecho así, que no cobran mientras está la tragedia y después se dan planes para facilitar el pago en el caso que haya atrasos”, sostuvo.

    Más sobre:Iván PodujeIncendiosZonas afectadasServicios bádicosMegarreformaJosé KastJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Encuentran a mujer fallecida en su domicilio en Recoleta: presentaba heridas cortopunzantes

    Lo más leído

    1.
    Bancada UDI tras venta de casa de Allende: “Deja en evidencia que siempre hubo un interés económico y que el museo era una excusa”

    Bancada UDI tras venta de casa de Allende: “Deja en evidencia que siempre hubo un interés económico y que el museo era una excusa”

    2.
    El plan septiembre de la derecha: partidos preparan 4° aniversario del Rechazo y abren debate sobre el 11-S

    El plan septiembre de la derecha: partidos preparan 4° aniversario del Rechazo y abren debate sobre el 11-S

    3.
    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    4.
    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    5.
    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    Ignacio Urrutia (REP): “Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”

    6.
    Megarreforma: Kast impugna ante el TC norma que obliga a reconectar servicios básicos en zonas afectadas por incendios

    Megarreforma: Kast impugna ante el TC norma que obliga a reconectar servicios básicos en zonas afectadas por incendios

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios
    Chile

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed
    Negocios

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones
    Tendencias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)
    Cultura y entretención

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    Charli XCX y una pausa en medio de la era Brat: Erupcja llega al streaming

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4
    Mundo

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Colombia agradece los gestos de solidaridad internacional: “El mundo está listo para apoyar en esta tragedia”

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas