Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la nominación de Lance Schroyer como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó estar “muy complacido” de anunciar la nominación de Schroyer, a quien destacó por contar con más de 29 años de experiencia en labores de aplicación de la ley en Oklahoma.

Trump señaló que Schroyer fue trooper estatal de Oklahoma y miembro de la Marina de Estados Unidos, además de atribuirle experiencia operativa en tareas vinculadas al control migratorio.

Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”. En la imagen, Lance Schroyer.

En ese sentido, el presidente estadounidense lo definió como un “patriota” y sostuvo que cuenta con décadas de experiencia en seguridad, incluyendo su participación en asociaciones de aplicación de la ley con ICE.

El mandatario también afirmó que Schroyer tiene experiencia en la detención y deportación de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos, mencionando entre ellos a personas condenadas por asesinatos, violaciones y tráfico de drogas.

“Lance Schroyer tiene lo que se necesita para detener y deportar a criminales extranjeros ilegales”, señaló Trump en su publicación.

Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

Asimismo, el presidente defendió la gestión de su administración en materia migratoria y aseguró que su gobierno registra la mayor tasa diaria de arrestos por parte de ICE y CBP en comparación con cualquier otra administración.

Finalmente, Trump llamó al Senado a confirmar la nominación de Schroyer “de inmediato” y sin demoras.

“Juntos, haremos a Estados Unidos seguro otra vez”, cerró el mandatario.