SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    El mandatario estadounidense destacó la trayectoria del exmiembro de la Marina y exfuncionario policial de Oklahoma, a quien definió como un “patriota” con experiencia operativa en seguridad y control migratorio.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato” Keith J. Gardner

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la nominación de Lance Schroyer como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

    A través de una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó estar “muy complacido” de anunciar la nominación de Schroyer, a quien destacó por contar con más de 29 años de experiencia en labores de aplicación de la ley en Oklahoma.

    Trump señaló que Schroyer fue trooper estatal de Oklahoma y miembro de la Marina de Estados Unidos, además de atribuirle experiencia operativa en tareas vinculadas al control migratorio.

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”. En la imagen, Lance Schroyer.

    En ese sentido, el presidente estadounidense lo definió como un “patriota” y sostuvo que cuenta con décadas de experiencia en seguridad, incluyendo su participación en asociaciones de aplicación de la ley con ICE.

    El mandatario también afirmó que Schroyer tiene experiencia en la detención y deportación de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos, mencionando entre ellos a personas condenadas por asesinatos, violaciones y tráfico de drogas.

    “Lance Schroyer tiene lo que se necesita para detener y deportar a criminales extranjeros ilegales”, señaló Trump en su publicación.

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    Asimismo, el presidente defendió la gestión de su administración en materia migratoria y aseguró que su gobierno registra la mayor tasa diaria de arrestos por parte de ICE y CBP en comparación con cualquier otra administración.

    Finalmente, Trump llamó al Senado a confirmar la nominación de Schroyer “de inmediato” y sin demoras.

    “Juntos, haremos a Estados Unidos seguro otra vez”, cerró el mandatario.

    Más sobre:Donald TrumpICEMigraciónAduanasLance SchroyerSenadoEstados UnidosNorteamérica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    LATAM envía a Venezuela equipos de emergencia y ayuda humanitaria a afectados por terremotos

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    Lo más leído

    1.
    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva
    Chile

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    LATAM envía a Venezuela equipos de emergencia y ayuda humanitaria a afectados por terremotos

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Los planes de Salcobrand al 2030

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    “Millones a la basura”: la contundente portada de un medio de Uruguay que lapida a Marcelo Bielsa
    El Deportivo

    “Millones a la basura”: la contundente portada de un medio de Uruguay que lapida a Marcelo Bielsa

    “Es uno de los peores días de mi vida”: figura de España acusa a jugador de Uruguay de lesionarlo en el Mundial

    Mercedes se anota con otra pole: George Russell doblega a los Ferrari y asoma como el favorito en el GP de Austria

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme
    Mundo

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    PNUD estima en 6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención