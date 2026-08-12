Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros

El Honesto Mike dará un nuevo paso con la primera edición de Mike Fest, un festival que llevará la experiencia de sus locales a un formato de encuentro masivo. La cita será el 17 de octubre en Alto San Francisco desde las 14:00 horas, con una jornada que combinará bandas en vivo, gastronomía, cervezas y una fiesta que se extenderá hasta las 05:00 de la mañana.

El cartel de esta primera edición estará encabezado por Los Tetas, junto a Gufi, Estoy Bien, Scott y Los Pelmazos y Mala Postura, en una programación que recoge parte del universo musical que ha acompañado a la marca desde sus comienzos.

La idea detrás de Mike Fest es llevar a un espacio abierto aquello que caracteriza a El Honesto Mike en sus restaurantes: buena comida, cerveza, música y, sobre todo, un lugar donde la gente pueda encontrarse y pasarlo bien. En esta ocasión, sin las restricciones propias de un restaurante, la música tendrá un rol central, con bandas directamente sobre el escenario y una jornada pensada para quedarse, compartir y bailar.

“Queríamos encontrar una manera de llevar la experiencia Mike a más personas y hacerlo en un formato que nos permitiera llevarla al máximo. Abrir un nuevo local toma tiempo y requiere encontrar el lugar indicado, mientras que un festival nos permite reunir en un mismo día todo lo que somos: música, comida, cerveza y una comunidad que disfruta de pasarlo bien sin etiquetas”, explican desde

Las entradas para el festival estarán disponibles vía Passline.