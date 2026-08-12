Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros
El encuentro se realizará en Alto San Francisco el 17 de octubre y contará con presentaciones de Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, Scott y Los Pelmazos y Mala Postura. Entradas disponibles vía Passline.
El Honesto Mike dará un nuevo paso con la primera edición de Mike Fest, un festival que llevará la experiencia de sus locales a un formato de encuentro masivo. La cita será el 17 de octubre en Alto San Francisco desde las 14:00 horas, con una jornada que combinará bandas en vivo, gastronomía, cervezas y una fiesta que se extenderá hasta las 05:00 de la mañana.
El cartel de esta primera edición estará encabezado por Los Tetas, junto a Gufi, Estoy Bien, Scott y Los Pelmazos y Mala Postura, en una programación que recoge parte del universo musical que ha acompañado a la marca desde sus comienzos.
La idea detrás de Mike Fest es llevar a un espacio abierto aquello que caracteriza a El Honesto Mike en sus restaurantes: buena comida, cerveza, música y, sobre todo, un lugar donde la gente pueda encontrarse y pasarlo bien. En esta ocasión, sin las restricciones propias de un restaurante, la música tendrá un rol central, con bandas directamente sobre el escenario y una jornada pensada para quedarse, compartir y bailar.
“Queríamos encontrar una manera de llevar la experiencia Mike a más personas y hacerlo en un formato que nos permitiera llevarla al máximo. Abrir un nuevo local toma tiempo y requiere encontrar el lugar indicado, mientras que un festival nos permite reunir en un mismo día todo lo que somos: música, comida, cerveza y una comunidad que disfruta de pasarlo bien sin etiquetas”, explican desde
Las entradas para el festival estarán disponibles vía Passline.
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