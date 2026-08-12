Primavera de Praga anuncia su retorno a los escenarios con su show más grande en el Teatro La Cúpula

Hay bandas que quedan asociadas a una época, a un sonido y a una generación. Primavera de Praga es una de ellas. La agrupación oriunda de Los Ángeles, que durante la década de los 2000 se convirtió en una de las propuestas más frescas y reconocibles del pop y el rock nacional, anuncia su regreso a los escenarios con un show único en el Teatro La Cúpula, el próximo 7 de noviembre.

Será, por lo demás, el espectáculo más masivo de su trayectoria en la capital.

Liderado por Leo Saavedra, el grupo volverá a encontrarse con su público, pero también con su historia musical, que contempla una discografía encaminada por su celebrado debut Antología (2005), su disco homónimo de 2007, gran responsable de su identidad sonora, hasta La vida el cielo el mundo el infierno (2012), su último álbum de estudio.

“Sentimos mucha alegría y muchos nervios al mismo tiempo. Estamos motivados con la idea de tocar y ver qué podría venir después. Hace un tiempo que veníamos pensando en hacer algo para conmemorar algún disco, alguna edición o quizás un show. Todo se fue dando muy natural, los ánimos entre nosotros y algunas ideas hasta que empezó a tomar forma la cosa”, comentan sus integrantes sobre su retorno en vivo a través de un comunicado.

JUAN MATURANA

El regreso adquiere especial significado considerando que la última presentación de Primavera de Praga tuvo lugar en diciembre de 2018, en Club Chocolate, cerrando entonces un ciclo que ahora vuelve a abrirse para una fecha esperada por sus seguidores.

Sobre las novedades que tendrá esta fecha, destacan en el mismo texto: “Este será el concierto más grande que daremos a la fecha. Nuestra idea es pasar por todos los discos, tocar un par de temas nuevos e incluir algunos instrumentos que nunca usamos en vivo, todo esto dentro de un guión entretenido y emotivo”.

Durante su trayectoria, la banda sureña que se conformó en 2001, se consolidó como parte fundamental de la escena independiente chilena, transitando entre el pop y el rock con un sonido propio: entre algunos de sus hitos, en 2009 abrieron el show de Oasis en Chile y el mismo año, producirían su tercer disco, Satélite (2009), con el trabajo de Álvaro Henríquez.

Las preventas ya están disponibles a través de Puntoticket, con precios generales desde los 15 mil pesos.