Jesús, el niño de 6 años que se convirtió en la primera víctima chilena del terremoto en Colombia

Ha sido una semana agitada para Colombia. El lunes, concretamente a las 7.34 de la mañana (8.34 hora chilena), un fuerte terremoto de Mw 7.5 se registró a cerca de 96 kilómetros de la superficie según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Considerando el de mayor magnitud durante la última década en Colombia, con características similares a los sismos en Chile, hasta ahora registra al menos 240 fallecidos, la mayoría en Pereira, además de serios daños estructurales.

Con las horas, los equipos de rescate han podido identificar a algunas de las víctimas, dentro de las cuales se confirmó al primer chileno fallecido: se trata de un niño de 6 años, el que llevaba un mes viviendo en Colombia junto a su madre. Se encontraba en el colegio mientras ocurrió el sismo.

Su padre, Ramón Muñoz, quien está en Chile, en conversación con T13 se refirió a la situación de su hijo, realizando también un llamado a la autoridad para recibir ayuda, y así poder viajar a Colombia y también para agilizar los trámites legales y traerlo a nuestro país.

Muchos edificaciones quedaron destruidas.

“Quiero pedirle ayuda a la gente, que se ponga la mano en el corazón para yo poder llegar a donde mi guagüita”, relató, detallando que se habría encontrado con algunas dificultades para hacer las gestiones correspondientes debido a la nacionalidad del pequeño, añadiendo que los trámites podrían demorarse hasta 150 días según se le informó, pero en caso de estar personalmente todo se agilizaría.

Muñoz señaló que la madre del niño viajó a Colombia con la intención de mejorar las condiciones económicas y en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. “Tuvimos que tomar la decisión de separarnos por un tiempo para poder volver a juntarnos y tirar para arriba, pero no alcanzamos. Estábamos pasando por una necesidad, acá no nos daba, no teníamos recursos para sustentarnos (...) Ella estaba trabajando en una pastelería. Tenía su sueldo, el niño estaba estudiando, tenía el apoyo de los padres (de ella), siempre pendientes de ella y de nuestro hijo”.

“Mi hijo juntaba platita en una alcancía y me decía todos los días ‘toda la platita que estoy juntando es para comprarte el pasaje para que estés conmigo, porque yo te necesito’”, agregó. Según le relató su pareja, ella fue a dejar al menor al colegio “y cuando se vino de vuelta sucedió el terremoto”.

Apenas conocido el fallecimiento, las muestras de afecto para el pequeño Jesús no se hicieron esperar. “Con profundo pesar, como comunidad educativa, despedimos a nuestro querido exestudiante de primero básico. Hace algunas semanas, Jesús partió junto a su familia rumbo a Colombia. Hoy, lamentablemente, nos toca recibir la dolorosa noticia de su fallecimiento, ocurrido a raíz del terremoto que afectó al país”, escribió la Escuela Santa Teresa de Ávila de Rengo en sus redes sociales, sumando que “queremos acompañar a su familia en este momento de profundo dolor, enviándoles todo nuestro cariño, fortaleza y un abrazo fraterno. Aunque el tiempo y la distancia nos separaron, Jesús siempre será parte de nuestra historia y de los recuerdos de quienes compartieron con él en nuestra escuela”.

Respecto de la situación del menor, Felipe Godoy, abogado y académico de la Universidad de Las Américas, explica que lo primero es identificar qué adultos estaban a cargo y al resguardo de este menor de edad. “Con el certificado de defunción se debe solicitar la autorización del traslado en el consulado y así pueden traerse el cuerpo a Chile. Aunque si alguno de los padres no está allá -como es el caso, lo hace difícil. Es más fácil estando allá, acreditando la calidad de padres, y una vez acreditado, traer el cuerpo del niño a Chile”.

“También puede presentarse el inconveniente del transporte, porque las líneas aéreas te permiten trasladar los cuerpos u osamentas dependiendo de la data de muerte. Entonces, mientras más cerca sea la fecha del traslado de la data de muerte, es menos engorroso el traslado aéreo”, añade Godoy.

En síntesis, explica el abogado, “ es complicado trasladar a un menor de edad fallecido en estas tristes circunstancias cuando el adulto a cargo no era el padre o la madre, o algún familiar cercano, o cuando no pueda acreditar tal calidad de estar a cargo de este niño o de ser su padre o madre, o algún familiar, pero no es el caso”.

Hasta el cierre de esta nota, Cancillería no había entregado información requeridos al respecto.

Chilenos afectados en Colombia

Hay otros chilenos en Colombia que también se vieron afectados por el sismo y algunos de ellos se han organizado para ir en ayuda de quienes lo necesiten.

Es el caso de Esteban Cerda, empresario chileno de Talca que vive en Colombia, quien lidera un grupo de ayuda. “Estuve viviendo ocho años en México hasta febrero de este año que con mi señora, que es colombiana, nos vinimos a Colombia. El día del terremoto mi señora salió muy temprano, fue al departamento de su mamá que vive a una cuadra y media de nosotros. Yo me quedé en nuestro departamento”.

Un grupo de chilenos se organizó para ayudar a los afectados en Colombia.

“Les había dicho que en caso de algún temblor o terremoto lo primero que hay que hacer es abrir la puerta de servicio y dejarla anclada, porque si no, se puede descuadrar y ahí uno ya no puede abrirla. Este terremoto se sintió mucho más fuerte que el de Chile”, recuerda Cerda, quien añade que cuando empezó “se comenzó a agrietar una pared, y aunque no era estructural, igual nos asustamos, porque además se caían los platos, se cortó la luz, el gas y todo se movía. Como buen chileno tengo mi mochila con efectivo, una batería recargable y una linterna con pilas. Agarré mi computador y salimos del departamento”.

Cerda revela que al bajar las escaleras se encontraban en mal estado. “Si bien yo estaba tranquilo, mi señora no. La iglesia donde nos casamos se vio muy afectada. Después de esto dije ‘tenemos que ayudar, lo nuestro no fue nada’, había gente bajo tierra, mucha gente que murió”.

Terremoto en Colombia.

“Ahora estamos cargando cosas, comprando en ferreterías, abasteciéndonos en el supermercado, que estaban muy llenos, porque en realidad en Cali está todo muy mal. La gente anda muy asustada ”, señala Cerda.

El chileno cuenta que “hemos estado llevando cosas a los centros de acopio, pero no queremos ir a molestar, si no es necesario a los lugares donde ya está lleno de gente ayudando. Hoy vamos a estar recopilando ropa, porque eso sí nos pidieron aquí y algunos medicamentos”.