Fallece alcalde de O’Higgins, José Claudio Fica Gómez

La Asociación Chilena de Municipalidades manifestó su pesar por fallecimiento del alcalde de O’Higgins, José Claudio Fica Gómez.

“Reconocemos con respeto su compromiso, trayectoria y vocación de servicio, que dejan una profunda huella”, expresaron.

El propio municipio dio a conocer el deceso del jefe comunal en una publicación en sus redes sociales.

“Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestro alcalde, don José Claudio Fica Gómez servidor público y líder de nuestra comuna. Rendimos un respetuoso homenaje a su dedicada trayectoria y vocación de servicio. Enviamos nuestro más afectuoso abrazo y solidarias condolencias a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Su legado y entrega al desarrollo de nuestro pueblo permanecerán imborrables en la historia de nuestro territorio”, resaltaron desde el Concejo Municipal de O’Higgins.

El militante de la Democracia Cristiana, ejerció como alcalde de la denominada “capital de los glaciares patagónicos” en múltiples períodos desde 1992.

Según destaca el municipio en su web, Fica como alcalde de O’Higgins “impulsó proyectos que fortalecen la infraestructura comunal, promueven el desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

El mejoramiento de senderos y promoción de Villa O’Higgins como puerta de entrada al Campo de Hielo Sur, en turismo; infraestructura comunitaria, como la construcción y mantenimiento de espacios públicos como la plaza central y la sede vecinal; y programas para jóvenes y creación de espacios culturales, en educación y cultura, destacan entre los logros de la gestión de Fica según el municipio.

También manifestaron sus condolencias, autoridades como el gobernador de Aysén, Marcelo Santana Vargas, en representación del Consejo Regional y sus integrantes, además de municipios vecinos.