Raúl Leiva (PS) fue elegido presidente de la comisión investigadora de la gestión de la exministra Trinidad Steinert

La tarde de este miércoles se conformó la comisión especial investigadora encargada de revisar la gestión de la exministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert.

La instancia quedó integrada por los diputados Gonzalo Winter (FA), Tatiana Urrutia (FA), Tamara Ramírez (PDG), Bernardo Salinas (PC), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Jaime Araya (Ind. PPD), Cristián Araya (Rep.), Macarena Santelices (Rep.), Fernando Ugarte (Rep.), Jaime Coloma (UDI), Álvaro Jofré (PNL) y Mauro González (RN).

En esta primera sesión se definió también quien sería el presidente de la instancia. Mientras Winter, Ramírez y Salinas propusieron a Raúl Leiva; el diputado Coloma propuso a su par Cristián Araya. Así las cosas, por siete votos a favor y seis en contra salió electo el parlamentario socialista .

De inmediato, los legisladores debatieron la fecha para el desarrollo de la primera sesión de la comisión. La oposición propuso que la instancia se desarrolle el día lunes, con el interés claro de tener los antecedentes suficientes para evaluar si presentar o no una acusación constitucional.

Mientras tanto, los diputados Ugarte y Coloma propusieron que se sesionara el día martes, ya que temprano en la mañana tenían tope con la comisión mixta de presupuesto.

Sin embargo, finalmente la comisión aprobó lo ofrecido por parte del diputado Jaime Araya, quien propuso que las sesiones se realizaran los días lunes a las 19:30 horas .

Aparte de lo anterior, también se aprobó de forma unánime que el próximo lunes 17 de agosto se cite a la exministra Trinidad Steinert para que entregue su testimonio.