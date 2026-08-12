Conducción del FA, Piñera, fuga de militantes y oposición a Kast: los cruces de Martínez y Yeomans en debate de La Tercera

Las candidatas que compiten para liderar el nuevo ciclo del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, actual timonel y carta de la continuidad, y la diputada Gael Yeomans, que representa el recambio para conducir el partido, se midieron este miércoles en un cara a cara en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.

A solo tres días de que se enfrenten en las urnas -los comicios internos son este 15 y 16 de agosto- las abanderadas de las listas “Un Frente Amplio para Chile” y “Unidad para Avanzar”, respectivamente, dieron a conocer sus principales propuestas y marcaron diferencias en torno a la conducción de la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric.

Uno de los primeros cruces en el debate fue respecto a la manera en que la actual presidenta ha ejercido el liderazgo del partido.

Respecto a las razones para votar por la lista que encabeza, Yeomans enfatizó que resulta necesario un cambio de dirección. “Creemos que es importante que el liderazgo del Frente Amplio se haga notar. Ha faltado liderazgo”, señaló.

“Creo que en el momento político en el que nos encontramos frente a una megarreforma, que a pesar de que el 50% de la población, según la Cadem, decía que estaba en contra, no logramos traducir eso en fuerza política para frenar la reforma tributaria”, remarcó.

La parlamentaria puso énfasis en “articular nuestra fuerza política, lo que ya tiene el Frente Amplio construido en liderazgo, tanto en los parlamentarios, alcaldes, concejales, cores, pero también la fuerza social que también está representada en nuestra dirección”.

10 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Foto: Andres Perez 12 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andres Perez Andres Perez

En respuesta, Martínez cuestionó esa postura, al señalar que: “A mí me llama la atención, porque Gael es jefa de bancada, es parte del Congreso y nosotros hemos planteado que si nos encerramos simplemente en el Congreso hay un problema, porque de hecho hoy día tenemos minoría parlamentaria. Entonces simplemente plantear que acá es necesario una maniobra comunicacional más, una voz más fuerte o un problema de ese tipo me parece que es reducir el debate a un aspecto que es demasiado pequeño para el nivel de importancia que estamos viviendo”.

“Nos dicen que no hay liderazgo en el Frente Amplio, pero a quienes más están atacando hoy día la oposición y el gobierno es al alcalde Tomás Vodanovic, es al presidente Gabriel Boric, es al trabajo que hacen nuestros concejales y nuestras bases y en eso hay que elegir. No podemos estar diciendo que somos el partido más grande y más influyente al mismo tiempo que decimos que nos falta incidencia”, advirtió.

Figura de Piñera

La figura del expresidente Sebastián Piñera, como ya ha sucedido durante la campaña, también se tomó parte de la discusión.

“Creo que hay una diferencia que es posible de reconocer entre José Antonio Kast y Piñera. De hecho en la conmemoración de los 50 años del Golpe, la derecha completa no quiso firmar una declaración que llamó el presidente Boric en esos 50 años, y me parece que reconocerle eso al presidente Piñera (que sí firmó la declaración) no quiere decir que desconozca que fue un pésimo gobierno el que tuvo anteriormente”, recalcó Martínez.

Y luego agregó sobre el fallecido exmandatario: “Tiene una determinación hacia la democracia en particularmente con el tema de los derechos humanos en dictadura que me parece que es necesario poder reconocerlo, precisamente para que haya una diferencia en que hoy día la derecha completa está siguiendo el ritmo de Kast. Hoy día no hay dos derechas, no existe el piñerismo hoy día en la discusión pública”.

10 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Foto: Andres Perez 12 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andres Perez Andres Perez

Yeomans, por su parte, fue más dura en sus planteamientos respecto a Piñera y cuestionó que hayan voces de la derecha que apunten a un aprendizaje del FA sobre su figura en los cuatro años de la administración Boric.

“No es que haya habido un aprendizaje del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio sostiene, y lo digo también, Sebastián Piñera no fue un defensor de derechos humanos. Uno puede reconocer las diferencias que hay entre Sebastián Piñera y José Antonio Kast respecto a la visión que tenía Sebastián Piñera de la dictadura y el rol que jugó. Eso es una cosa”, comenzó explicando.

Para añadir: “Yo no puedo desconocer que durante el gobierno de Sebastián Piñera hubo violación a los derechos humanos. Hay cuatro informes internacionales que además así lo ratifican”.

Fuga de 7.000 militantes

Yeomans, además, sostuvo en el encuentro su crítica por la fuga de siete mil militantes en el Frente Amplio en los dos años de liderazgo de Martínez.

En ese sentido, señaló que hasta el momento no ha existido al interior del partido y su dirigencia actual una autocrítica. “Yo creo que en esto, sobre todo por la historia del Frente Amplio, por el carácter de su liderazgo, nos hemos caracterizado por ser liderazgos autocríticos y no le tenemos miedo a la autocrítica. Y en torno a eso he planteado preguntas no solamente en esta oportunidad, sino que en otros debates ¿Cuál es la autocrítica que se realiza desde la conducción respecto a este punto? De hecho, si no lo hubiera planteado no ha sido tema tampoco de debate interno", cuestionó la diputada.

12 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andres Perez Andres Perez

La timonel actual planteó que la salida masiva de militantes no solo responde a la conducción de la tienda y apuntó que se debió a tres momentos específicos, aunque evitó profundizar cuáles.

“Yo creo que es un desafío súper grande partidario el poder tener una visión bien clara de por qué y cuándo ocurren esas fugas. Yo no voy a discutir en público los momentos de pic de esas salidas, porque creo que eso es una discusión que tenemos que dar al interno del partido”, retrucó.

A eso añadió que: “Prefiero cuidar al partido y no decir cuáles fueron esos tres eventos en los cuales hay fuga de militantes, porque son asuntos que tienen que ver más que con la conducción. Y durante esta conducción nosotros logramos también hacer que más gente se involucrara, lo que hace que no alcance a ser suficiente, porque no alcanzamos a netear”.

Oposición a Kast

Otro tópico que se tomó el debate en La Tercera fue el tipo de oposición al que apunta el FA para hacer frente a la administración de Kast.

Martínez sostuvo que para ella, lo que se juega en la elección del fin de semana “es poder ganarle a la ultraderecha, es poder resistir estos tres años y medio que nos quedan de retrocesos, de un gobierno que ha sido indolente y que no ha sido capaz de escuchar a nadie”.

“Para eso necesitamos construir fuerza social y fuerza política. Necesitamos, primero, valorar el inmenso trabajo que ha hecho nuestro partido. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho nuestro partido”, destacó.

La diputada Yeomans, en tanto, señaló que “este es un gobierno de ultraderecha. Sus actos hablan más que sus palabras y sus actos con la reforma tributaria fue pasar la aplanadora”.

Para luego, añadir: “Eso no quita que nosotros vamos a renunciar al rol que nos corresponde hacer. Tenemos parlamentarios, por lo tanto, podemos tener iniciativa legislativa. Podemos dialogar también con los otros parlamentarios para construir mayorías. Podemos construir mayorías también con el mundo social y eso es lo que vamos a hacer”.

10 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Foto: Andres Perez 12 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andres Perez Andres Perez

Revisa el debate completo acá: