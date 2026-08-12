Termina la incertidumbre. O, al menos, el atisbo que se había producido. Atlético Mineiro anuncia el préstamo de Iván Román a Colo Colo. El defensor había llegado a acuerdo con el Cacique hace varios días e incluso había sido anunciado a través de las plataformas oficiales de los albos en internet.

Sin embargo, hubo un elemento que llamó la atención: la presentación que realizó el club de Macul a través de sus redes sociales desapareció de esos soportes. Esa situación inquietó a los fanáticos del Cacique, quienes se alertaron por la posibilidad de que la operación se abortara. Hoy llegó la calma: el exjugador de Palestino fue presentado en el estadio Monumental.

Menos plazo y sin opción de compra: Atlético Mineiro acota el préstamo de Iván Román a Colo Colo

Sin embargo, el club brasileño acota los términos de la operación. Aunque inicialmente los albos pretendían contar con el zaguero formado en Palestino por los próximos 18 meses, en Belo Horizonte acotaron el plazo y las condiciones.

“Atlético informa el préstamo del zaguero Iván Román a Colo Colo, de Chile”, anuncia el club brasileño en sus espacios oficiales.

Luego, da cuenta más específicamente de las condiciones. “El acuerdo prevé una compensación económica, es válido por un año y no incluye una opción de compra de los derechos económicos del deportista por parte del club chileno”, establece.

La felicidad de Román

El zaguero está feliz. “Palestino fue mi casa durante doce años, yo tuve mi infancia ahí. Ahora estoy en el club del que soy hincha. Voy a hacer lo mejor posible con esta camiseta y estoy con mucha expectativa de jugar, de hacer las cosas bien y de salir campeón, porque Colo Colo, competencia que juega, tiene que buscar salir campeón”, afirmó durante su presentación.

Luego, justificó su decisión de volver a Chile. “Estoy en una etapa de mi carrera en que tengo que jugar, necesito jugar. Estoy en una edad en que crezco jugando dentro de la cancha. No tenía esa oportunidad en Brasil, no estaba siendo considerado, no estaba jugando y acá el club se interesó en mí“, explicó.

La determinación está avalada por una conversación que Román sostuvo con Fernando Ortiz. “El entrenador habló conmigo y no tenía por dónde perderme. Yo quiero jugar, quiero sumar, quiero estar en la selección chilena y siento que la única forma que hay en el fútbol de crecer y aprender es estando dentro de una cancha, no fuera”, profundizó el defensor.

Igualmente, antepuso los objetivos colectivos. “A eso vine, a sumar. Al equipo le está yendo muy bien y quiero que así siga siendo. Ojalá, a aportar mi grano para que el equipo pueda conseguir todos los objetivos que tiene planteados este año y el otro”, afirmó.