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    Nacional

    Capturan a diez miembros de una banda transnacional que enviaba droga desde el puerto de San Antonio a otros países

    La banda, que realizaba trabajos para diversos carteles internacionales, mantenía un centro de acopio en Santiago. Desde allí, dirigían la droga hacia el puerto de San Antonio para así exportarla a países como Estados Unidos, Reino Unido o Países Bajos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa PDI

    Diez individuos resultaron detenidos tras una investigación interagencial nacional e internacional que permitió desbaratar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas.

    El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el resultado de la operación y enfatizó que “tenemos que proteger nuestros puertos”.

    “Es proteger nuestra economía, es proteger fuentes de trabajo, es proteger en gran medida lo que sostiene a la ciudad de Valparaíso y lo que sostiene a la ciudad de San Antonio. El proteger nuestros puertos es proteger nuestra economía y la forma que el Ministerio Público, las policías, la aduana tenemos en este caso, de protegerlos, es evitando que sean empleados por organizaciones criminales para distribuir drogas a través de Chile o desde Chile hacia distintos puntos del planeta”, enfatizó el persecutor.

    Prensa PDI

    El trabajo estuvo encabezado por la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal (SAC) de San Antonio y la Policía de Investigaciones (PDI).

    El operativo contó también con la colaboración de otras entidades y agencias como la Policía Marítima de la Armada de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Australian Border Force (ABF) de Australia y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.

    La banda mantenía un centro de acopio de droga en Santiago, la cual posteriormente era trasladada hacia el puerto de San Antonio para posteriormente abastecer a otros mercados internacionales a través del mar.

    Prensa PDI

    “Se logró desbaratar un laboratorio clandestino con la finalidad de lograr el abultamiento de las sustancias que esta organización criminal ya mantenía en Chile. También podemos manifestar que también teníamos importaciones de drogas de distintos países a Chile. Estos venían desde distintos países como era Estados Unidos, Reino Unido y así mismo también algunos de Países Bajos”, explicó Paulina González, jefa de la Brigada Antinarcóticos de Valparaíso.

    Durante la investigación, la Brigada Antinarcóticos Valparaíso de la PDI logró incautar un total de 400 kilos de clorhidrato de cocaína y también capturar a diez imputados provenientes de México, Colombia y Chile.

    El fiscal José Uribe, jefe del SAC de Valparaíso, detalló que los detenidos eran tres colombianos, dos mexicanos y cinco chilenos.

    Sobre su actuar, detalló que los imputados prestaban servicios a carteles internacionales “para efectos del tránsito de drogas, ya sea a través de ingreso vía aérea, vía marítima como salida por vía marítima particularmente a Oceanía, de drogas tales como cocaína, ketamina, entre otras”.

    Más sobre:PolicialSan AntonioDrogaTráfico de droga

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