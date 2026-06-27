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    PNUD estima en 6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela

    La evaluación preliminar fue realizada con modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados esta semana. Autoridades venezolanas reportan 1.430 fallecidos y más de 3.200 heridos.

    Por 
    Felipe Rivera
    PNUD estima en $6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela. Imagen referencial. Facebook @jorgerpsuv

    Los daños provocados por los dos terremotos que afectaron esta semana a Venezuela tendrían una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    La cifra considera afectaciones en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios y comercios, de acuerdo con una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del organismo internacional.

    Según el PNUD, el análisis fue elaborado en las horas posteriores a los terremotos registrados el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos cerca de la costa norte venezolana.

    La evaluación se basó en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales. El organismo estimó que cerca de 1,7 millones de estructuras se encontraban en las zonas afectadas por los sismos.

    Los terremotos fueron sentidos en zonas densamente pobladas y de relevancia económica, entre ellas Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

    El informe también advierte posibles interrupciones del suministro eléctrico en sectores de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua.

    “La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva”, señaló Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela.

    El funcionario agregó que herramientas como RAPIDA permiten tomar decisiones basadas en evidencia para apoyar a las comunidades afectadas.

    “Cada crisis representa una oportunidad para replantear las estrategias de desarrollo colocando la resiliencia en el centro. Esto garantiza que la recuperación no solo permita restablecer lo perdido, sino también construir un futuro más sostenible”, afirmó.

    PNUD estima en $6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela Facebook @jorgerpsuv

    El PNUD precisó que la estimación de 6.700 millones de dólares no incluye daños a la infraestructura general del país, interrupciones económicas más amplias ni los costos de reconstrucción a largo plazo.

    Además, el organismo advirtió que el impacto total suele calcularse entre 1,5 y 3 veces el valor de los daños directos, por lo que la cifra podría aumentar a medida que exista más información disponible.

    En paralelo, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que los terremotos han dejado hasta ahora 1.430 personas fallecidas, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

    “A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

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    Más sobre:Venezuelaterremoto en VenezuelaPNUDsismos en VenezuelaCaracasLa GuairaCaraboboMirandaAraguadesastres naturalesterremotos

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