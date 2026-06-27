PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva. Imagen referencial.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, detuvieron a un hombre de 28 años por su presunta participación en un delito sexual ocurrido en la comuna de La Florida.

Según informó el subinspector Matías Tapia Morales, de la Brisexme, el procedimiento se concretó durante la tarde de ayer, luego de una investigación especializada que incluyó análisis criminal, levantamiento de evidencia y peritajes.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el imputado fue detenido por el delito de violación de mayor de 14 años. La investigación estableció que habría contactado a la víctima a través de una plataforma digital de citas, para posteriormente intimidarla y extorsionarla mediante la supuesta obtención ilícita de material íntimo.

La PDI informó que, en ese contexto, la víctima fue agredida física y sexualmente. Además, según indicó el subinspector Tapia, el imputado la habría grabado obligándola a decir que había cometido un ilícito, con el objetivo de intimidarla y evitar una denuncia.

PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva. Imagen referencial de una aplicación de citas.

“El trabajo científico técnico de la PDI permitió identificar la dinámica y posicionar al imputado en el sitio del suceso”, señaló el funcionario policial.

En el marco de las diligencias, los detectives materializaron una orden judicial de detención, además de una orden de entrada y registro, tras lo cual el imputado fue puesto a disposición del tribunal competente.

Desde la institución señalaron que el detenido registra otras investigaciones vigentes por ilícitos sexuales y extorsión, en las que se indaga un modo de operar similar, vinculado a la captación, intimidación y violencia.

Tras ser puesto a disposición del tribunal, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.