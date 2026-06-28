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    RD Congo hace historia: remonta ante Uzbekistán y avanza de ronda en el Mundial por primera vez

    Los Leopardos partieron en desventaja, pero con una reacción en la última media hora lograron abrochar un 3-1 que vale oro. Estarán en dieciseisavos de final de manera inédita, ya que en 1974 no pudieron avanzar de fase de grupos al perder todos sus partidos. El conjunto asiático, que debutaba en la cita planetaria, se fue sin triunfos.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Era un partido de pocas luces, al menos en la comparativa con el atractivo duelo entre Colombia y Portugal que se jugaba en simultáneo. Sin embargo, el choque de la República Democrática del Congo frente a Uzbekistán dejó cosas más que entretenidas. En Atlanta, hubo triunfo para Los Leopardos, que cerraron el Grupo K con cuatro puntos y abrazaron la condición de mejor tercero rumbo a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Primera vez en su historia que avanzan de fase.

    Historia africana

    Apenas a los 20 segundos llegó una acción clarísima, casi presagiando que se venía un gran encuentro. Eldor Shomurodov, la gran referencia ofensiva de los asiáticos, marcó el 1-0 luego de un rebote corto del portero Lionel Mpasi. No obstante, el ariete del Istanbul Basaksehir estaba en fuera de juego y se anuló. Pero era un aviso.

    Y es que el capitán uzbeko estaba encendido, pues a los 10′ sí logró que una anotación suya subiera al marcador. Tras un buen pase en profundidad de Akmal Mozgovoy, Shomurodov definió por encima del arquero con un gran gesto técnico. En jerga más sencilla, fue un lindo “globito”.

    Pero así como Uzbekistán tuvo una cifra anulada, RD Congo también se encontró con otra. A los 17′, Nathanaël Mbuku marcó a través de un zurdazo que se ajustó pegada a un palo. Un golazo, sobre todo por la dificultad de la definición. Sin embargo, la jugada se revisó por un manotazo suyo en el inicio de la jugada y no se terminó validando.

    La explosividad del juego, que había tenido la emoción de un gol y otros dos anulados, se frenó de golpe por el minuto de hidratación. Un claro ejemplo de que la pausa cambia tendencias del partido, muchas veces, para mal. Dejaron de haber llegadas claras hasta bien entrado el complemento.

    Recién en el 66′ ocurrió una jugada que hizo levantarse del asiento a los más de 60.000 espectadores que llegaron al recinto en el Estado de Georgia. Abdukodir Khusanov derribó a Yoane Wissa en el área y no hubo dudas de que había penal. Después de dos minutos de reclamos, el delantero de Newcastle hizo valer la infracción que le habían cometido y la transformó en el 1-1.

    Naturalmente, el partido se prendió con la anotación. Y ese subidón le vino bien al conjunto africano. Los Leopardos adelantaron líneas, encontrando premio por duplicado. Primero, en los 77′, Fiston Mayele se filtró entre los centrales y se anticipó al portero Abduvohid Nematov para festejar un gol que, a esa altura, ya era historia pura en su país. Posteriormente, Wissa repitió con un disparo desde fuera del área y desató el júbilo.

    La República Democrática del Congo sostuvo ese 3-1 con más corazón que fútbol. Y no era para menos, porque le valió la clasificación a la segunda ronda. En Alemania ‘74 habían jugado bajo el nombre de Zaire, quedando fuera de fase de grupos. 52 años después, hicieron historia grande. Jugarán en dieciseisavos contra Inglaterra.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Selección de la República Democrática del CongoSelección de UzbekistánFútbolMundialNorteamérica 2026

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