Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Équipe Algérienne de football

Este sábado Argelia se mide con Austria por la tercera fecha del Mundial, en un duelo válido por el Grupo J.

El conjunto de África viene de alzarse por 2-1 a Jordania, mientras que los austriacos cayeron por 0-2 ante Argentina.

Cuándo juega Argelia vs. Austria

El partido de Argelia contra Austria es este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.

Dónde ver a Argelia vs. Austria

El partido de Argelia contra Austria se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.