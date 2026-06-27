Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming
Las selecciones del Grupo J terminan los duelos por la tercera fecha del Mundial.
Este sábado Argelia se mide con Austria por la tercera fecha del Mundial, en un duelo válido por el Grupo J.
El conjunto de África viene de alzarse por 2-1 a Jordania, mientras que los austriacos cayeron por 0-2 ante Argentina.
Cuándo juega Argelia vs. Austria
El partido de Argelia contra Austria es este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.
Dónde ver a Argelia vs. Austria
El partido de Argelia contra Austria se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.
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