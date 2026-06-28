Ministro de Seguridad israelí califica de “gran error” el acuerdo marco entre Israel y Líbano y exige a Netanyahu rectificar

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó este sábado de “gran error” el acuerdo marco alcanzado con Líbano y anunció que exigirá formalmente al primer ministro, Benjamin Netanyahu, la convocatoria urgente de una votación en el Consejo de Ministros para rechazar el pacto.

“Sí, por ahora nos quedamos en la mayor parte del territorio, pero el Estado del Líbano no va a desarmar a Hezbolá” , advirtió en redes sociales el político ultraconservador, quien destacó la influencia de la milicia chií en las instituciones de Beirut al señalar que “hay ministros de Hezbolá en el Gobierno libanés”.

Tras asegurar que lleva semanas “luchando” contra este compromiso diplomático, Ben Gvir, insistió en su publicación en X que la vía militar es la única garantía real de seguridad para Israel.

“No se puede confiar en que el Líbano retire las armas de Hezbolá. Solo los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) destruirán a Hezbolá; nadie más lo hará por nosotros”, concluyó.

ההסכם עם לבנון הוא טעות גדולה - פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לעשות הצבעה בקבינט ואני נאבק נגד ההסכם במשך שבועות.



אכן אנחנו נשארים ברוב השטח לעת עתה, אבל מדינת לבנון לא תפרק את החזבאללה מנשקו, חברים בממשלת לבנון שרי חזבאללה, ואי אפשר לסמוך על לבנון שיקחו לחזבאללה את הנשק -… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 27, 2026

Estas declaraciones se produjeron poco antes de que la Presidencia de Líbano confirmara la llamada telefónica en la que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo libanés, Joseph Aoun, por el acuerdo alcanzado, asegurándole que Washington “no escatimará esfuerzos” para salvaguardar la “soberanía e independencia” de Líbano.

Por su parte, Aoun agradeció el respaldo de la Casa Blanca y afirmó que su Gobierno asumirá la plena responsabilidad de implementar el acuerdo marco. No obstante, solicitó formalmente a EE.UU. que actúe como garante para “evitar violaciones al pacto” .

De la misma forma, el presidente libanés instó al Ejecutivo estadounidense a “presionar a Israel para que complete su retirada de los territorios ocupados en el sur”, permitiendo así el despliegue de su ejército.